Remili et son rêve pour ses derniers mois au PSG Handball

Le PSG Handball réalise une saison parfaite en Liqui Moly Starligue avec 18 victoires en 18 matches. En EHF Champions League, c’est un peu plus difficile même si les Parisiens sont dans le trio de tête et peuvent encore espérer la première place. Des performances pour lesquelles Nedim Remili n’est pas étranger. Le demi-centre, qui quittera les Rouge & Bleu cet été pour Kielce a un rêve pour ses derniers mois parisiens.

« Gagner la Ligue des champions, pour moi, ça représente tout. Ce serait l’accomplissement d’un dur labeur, six ans pour moi, dix pour Mikki (Mikkel Hansen), pour tous les gens qui sont l’âme du club et nous aident au quotidien. J’adorerais pouvoir rendre tout ça à ce club. La Ligue des champions avec Paris, ce serait phénoménal, explique Remili dans une interview accordée à l’Equipe. Ce n’est pas un problème de dire que la saison prochaine je serai à Kielce et d’être pleinement concentré sur le PSG. Pendant les quatre prochains mois, je suis encore chez moi, très fier de faire partie de l’histoire du club. »