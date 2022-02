18 sur 18 pour le PSG Handball en Liqui Moly Starligue

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball recevait Nîmes dans le cadre de la 18e journée de Liqui Moly Starligue. Vainqueur de ses 17 premiers matches de championnat, le PSG voulait poursuivre sa saison parfaite et se rapprocher encore plus d’un nouveau titre de champion de France. Les Rouge & Bleu débutent parfaitement la rencontre et prennent rapidement trois buts d’avance (4-1, 9e). Une avance qui va monter à plus six au quart d’heure de jeu (10-4). Une avance qui ne va cesser de monter pour se terminer à plus huit à la mi-temps (20-12).

En seconde période, le PSG Handball va gérer son avance et même réussir à prendre 10 buts d’avance (31-21) à quatorze minutes de la fin. Les coéquipiers de Luc Steins – qui a passé la barre des 100 buts en championnat sous le maillot Rouge & Bleu – vont se relâcher et voir Nîmes revenir à quatre points (32-28) avec un terrible 7-0. Mais plus de peur que de mal, le PSG Handball s’impose (35-30) et poursuit son sans-faute en championnat avec une 18e victoire en 18 matches.

Alors qu’il devait se déplacer en Slovaquie mardi, pour affronter le club ukrainien du Motor Zaporozhye en EHF Champions League, cette rencontre a été annulée comme l’a expliqué le club dans un communiqué. « Compte tenu de la situation en Ukraine, la Fédération Européenne de Handball a décidé que le match ne pourrait pas se jouer. Le 1er mars prochain, les Parisiens ne feront donc pas le déplacement en Slovaquie, comme cela avait été décidé cette semaine, pour permettre aux deux équipes de disputer la 11ème journée de la Ligue des champions. La situation en Ukraine empêche le Motor de rallier ce pays frontalier. L’EHF statuera dans un deuxième temps sur la gestion de la rencontre.«