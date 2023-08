Annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines, Leandro Paredes et Renato Sanches vont bel et bien quitter le PSG cet été. Les deux joueurs sont attendus à Rome ce mardi.

Le PSG poursuit sa mission dégraissage. Alors que Neymar Jr est sur le point de s’engager avec Al-Hilal en Arabie Saoudite, Renato Sanches et Leandro Paredes vont également plier bagages dans les toutes prochaines heures. Placés sur la liste des transferts, les deux joueurs se sont apparemment mis d’accord avec l’AS Roma, tout comme le club de la capitale.

Un double départ acté

Comme relayé par Il Messaggero au sein de ses colonnes en ce mardi matin, toutes les parties sont désormais sur la même longueur d’onde. Pour ce qui est de l’Argentin, le PSG va percevoir une indemnité de transfert fixe estimée à 2,5 millions d’euros, plus divers bonus. Le joueur devrait, pour sa part, parapher un contrat de deux années en terre transalpine, avec une année en option. Les Rouge et Bleu ont également négocié 30% d’une future vente. Pour Renato Sanches, son départ se fera bel et bien sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celui-ci rapportera immédiatement 1 million d’euros dans les caisses parisiennes. La dite option d’achat devrait, elle, avoisiner les 15 millions d’euros mais pour qu’elle puisse s’activer, il faudra que l’ancien lillois dispute apparemment 60% des matches des siens en 2023-2024. Un total bien loin de son bilan sur les dernières saisons. Des informations qui coïncident avec celles d’Il Tempo, autre média italien. Maintenant que tout est bouclé, les deux hommes sont donc attendus ce mardi à Rome afin d’effectuer la traditionnelle visite médicale préalable à l’officialisation de leur départ. une officialisation qui ne devrait d’ailleurs plus tarder.