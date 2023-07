Rencontre Bayern Munich-Tottenham pour Harry Kane

Cet été, le PSG souhaite recruter un attaquant axial de haut niveau. Parmi ses pistes se trouve Harry Kane. Mais l’Anglais ne souhaiterait qu’un club, le Bayern Munich. Le champion d’Allemagne aurait eu une réunion avec Tottenham.

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG compte recruter un attaquant de pointe de très haut niveau. Plusieurs noms ont été avancés dans la presse européenne, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou bien encore Dusan Vlahovic et Harry Kane. L’international anglais (29 ans), en fin de contrat dans un an avec Tottenham, souhaiterait changer d’air lors du mercato estival. Et pour cela, il aurait une priorité, rejoindre le Bayern Munich.

A voir aussi : Mercato : Tottenham pousse pour garder Harry Kane

Tottenham en voudrait 100 millions d’euros

Un temps intéressé par une possible venue au PSG, il aurait rejeté cette possibilité ces derniers jours, ne voulant qu’une seule destination pour son futur. Le champion d’Allemagne souhaite recruter un numéro 9 de classe internationale, lui qui n’a pas réussi à remplacer Robert Lewandowski, qui a rejoint le FC Barcelone l’été dernier. Et sa cible numéro 1 se nomme Harry Kane. Le club entraîné par Thomas Tuchel a fait plusieurs offres aux dirigeants londoniens, mais à chaque fois, les Spurs ont refusé. Ces derniers espèrent toujours convaincre leur meilleur buteur (280 buts) de rester et même de prolonger son contrat. Mais selon les informations de Bild, les deux clubs se seraient rencontrés hier à Londres afin d’avancer sur un possible transfert de Harry Kane en Bavière. Le quotidien sportif allemand explique que Tottenham demanderait 100 millions d’euros pour lâcher son attaquant, alors que le Bayern auraient proposé 70 millions d’euros ces derniers jours.