Mercato : Tottenham pousse pour garder Harry Kane

Au cours de ce marché de transferts estival 2023, le PSG semble avoir ciblé le poste d’attaquant comme priorité, avec Harry Kane en tête de liste. Cependant, outre l’aspect financier et la volonté du joueur, la position de Tottenham pourrait également être un obstacle sur cette piste.

Autours des noms de Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Gonçalo Ramos ou encore Dusan Vlahovic, celui d’Harry Kane semble être le dossier le plus brûlant ces derniers jours pour l’attaque du Paris Saint-Germain. Cependant, les dirigeants du club de la capitale font face à la volonté première du joueur qui est de rejoindre le Bayern Munich en cas de départ, selon les derniers échos de la presse. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024, l’attaquant anglais tout de même faire l’objet d’une offre de 100 millions d’euros de la parts des dirigeants parisiens à leurs homologues londoniens. Ces dernier, avec le président Daniel Levy en tête, pourraient se satisfaire du montant évoqué. Un contexte qui devrait donc envoyé le PSG convaincre Harry Kane afin de finaliser l’opération. En ce sens, le board Rouge & Bleu devrait rencontrer l’entourage du capitaine des Three Lions dans les prochains jours, afin de « démontrer que le club est en mesure d’offrir au joueur un cadre où il pourra s’épanouir« , selon nos confrères d’RMC Sport. Par ailleurs, la bonne entente entre les dirigeants des deux clubs pourrait également plaider en faveur du Paris Saint-Germain.

Tottenham toujours présent pour jouer les troubles fêtes ?

Si les relations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et Tottenham semblent être un argument en faveur du club champion de France, la volonté du joueur et de sa direction pourrait freiner l’opération. En effet, nos confrères anglais du Daily Mail affirment que la direction des Spurs n’aurait pas ôter de son esprit l’idée d’une prolongation, et s’activerait afin de préserver Harry Kane dans ses rangs. Pour cela, Tottenham proposerait un salaire de près de 467 000 euros par semaine, soit plus de 22 millions d’euros par an. Au-delà de l’aspect financier, les dirigeants de Tottenham proposeraient également à leur attaquant star une reconversion au sein du club. Là aussi, la volonté du joueur pourrait être un frein. En effet, ce dernier ne montre aucun signe allant dans le sens d’un nouveau contrat avec les Spurs, toujours selon le Daily Mail.