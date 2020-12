Demain soir à 21h (la chaîne Téléfoot), le PSG et l’Olympique Lyonnais clôtureront – au Parc des Princes – la 14ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Seulement deux points séparent au classement les Lyonnais (3e, 26 pts) au leader parisien (1er, 28 pts). L’un des derniers chocs (avec le match face au LOSC le 20 décembre) pour les Rouge et Bleu avant la trêve hivernale. Et à la veille de cette affiche contre l’OL, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, se présentera en conférence de presse à partir de 14 heures. Un point presse à suivre ici en live.