Actuellement troisième de Ligue 1 après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (0-1), le PSG doit se rattraper et renouer avec la victoire lors de la réception du FC Lorient ce mercredi soir à 21 heures (la chaîne Téléfoot), dans le cadre de la 15ème journée du championnat. Pour ce match, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Neymar Jr seront indisponibles. Et à la veille de cette rencontre face aux Merlus, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, se présentera en conférence de presse à partir de 14 heures. Un point presse à suivre ici en live.