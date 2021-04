Leonardo : “Nous devons aborder le match retour différemment”

Forcément heureux du résultat (2-3) ramené de Munich, Leonardo, le directeur sportif du PSG, se projette sur la suite qui va venir très vite. Avec Strasbourg samedi, puis un match retour mardi prochain, au Parc des Princes contre le FC Bayern. Un sommet qu’il ne faudra pas aborder comme le PSG-Barça malgré le 1-4 de l’aller.

“Une démonstration de fierté, dans une situation compliquée, avec de nombreuses absences, avec de la neige, le Bayern n’avait pas perdu en 19 matches de Ligue des champions, je suis très content, alors il nous fallait aussi un peu de chance. Dans les matches décisifs de la Ligue des champions, nous avons toujours réussi à nous imposer, à Manchester, à Barcelone et aujourd’hui, c’est une démonstration de la force d’une équipe en pleine croissance. Manque le retour maintenant. Nous devons aborder le match retour différemment, pour savoir mieux le gérer que lorsque nous avons rencontré Barcelone. Nous espérons récupérer Florenzi et Verratti“, a expliqué Leonardo au micro de Sky. “Les prolongations de contrat de Mbappé et Neymar ? Nous serons heureux de parler contrats. Je pense que nous aurons des nouvelles qui nous rendront tous heureux prochainement. Les choses vont entrer dans une phase plus concrète avec eux prochainement, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, nous entrons dans la phase finale. Donnarumma? Nous sommes dans un match de Ligue des champions, pas dans le marché des transferts.”