Le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Un choc évoqué par un Benjamin Bourigeaud très ambitieux.

Une désillusion de plus dans la besace, le PSG va devoir réagir afin de vite remonter sur le pont. Cela reprend dès ce dimanche soir avec un choc au programme contre le Stade Rennais. Une partie en terrain hostile qui ne sera pas simple face à des Bretons qui ont quelque peu retrouvé du poil de la bête depuis plusieurs semaines désormais. Pour le site officiel rennais, Benjamin Bourigeaud a donné les clés permettant de faire tomber l’ogre rouge et bleu. Et le milieu de terrain souhaite prendre exemple sur Newcastle, tombeur du club parisien mercredi dernier sur le score cinglant de 4-1 en Ligue des Champions.

Un avantage de jouer à la maison face au PSG

« Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff. Ils sont dans un temps d’adaptation. Ils ont un nouveau système et plusieurs joueurs découvrent ce club, analyse l’ancien lensois. On est à la maison, on devra leur montrer que l’on est chez nous et imposer le rythme que l’on a décidé. On joue le PSG mais on veut mettre en avant le travail collectif. Il n’y a que comme ça que l’on pourra les battre. On l’a vu en Ligue des Champions, Newcastle a joué en équipe. Il faut s’inspirer de ça pour les mettre à mal. En plus de ça, on aura le public derrière nous. Il va y avoir une belle ambiance. J’espère qu’ils seront derrière nous jusqu’au bout. Dans les temps faibles, on aura besoin d’eux. »