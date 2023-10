Rennes / PSG : Les chiffres clés avant la rencontre

Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais. Juste avant la trêve internationale, les hommes de Luis Enrique devront faire le plein de confiance et remonter sur le podium par la même occasion. Zoom sur les chiffres et enjeux de ce choc du championnat de France.

C’est au Roazhon Park que le Paris Saint-Germain va disputer la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche (20h45 sur Prime Video). Ce match qui arrive juste avant la trêve internationale est l’occasion pour les hommes de Luis Enrique de remonter sur le podium sur le plan comptable, mais aussi de faire le plein de confiance avec ce choc sur le plan mental. Un déplacement en Bretagne n’est jamais anodin pour le PSG et son histoire récente. En effet, c’est sur la pelouse du Stade Rennais que le club de la capitale version QSI a pris son premier point en Ligue 1 avec un match nul (1-1) le 13 août 2011. C’est Kevin Gameiro qui marque le seul but Rouge & Bleu à l’époque avant de voir Jonathan Pitroipa, côté Rennais, l’imiter en fin de match. Sur le plan individuel, plusieurs parisiens ont brillé dans l’histoire des confrontations entre le SRFC et le PSG. Pour le club de la capitale, les meilleurs buteurs de ce duel sont Edinson Cavani et Angel Di Maria avec 7 réalisations. Les deux sud-Américains devancent Kylian Mbappé, Neymar, Dominique Rocheteau et leurs 6 buts, mais aussi Pedro Miguel Pauleta, Nene, et Zlatan Ibrahimovic qui comptent chacun 4 buts. Autrement dit, toujours sur le plan individuel, Kylian Mbappé a l’occasion ce soir de devenir le meilleur buteur parisien face au Stade Rennais, à égalité, ou seul.

L’historique de la confrontation entre Bretons et Parisiens est également marquée par une belle série pour le PSG entre 2015 et 2018 qui a vu les Rouge & Bleu s’imposer à 7 reprises au Roazhon Park. Dans le même registre, le Paris Saint-Germain reste actuellement sur une série de 10 matchs sans défaite à l’extérieur en championnat : Marseille 3-0, Brest 2-1, Nice 2-0, Angers 2-1, Troyes 3-1, Auxerre 2-1, Strasbourg 1-1, Toulouse 1-1, Lyon 4-1, Clermont 0-0. En terme de bilan, l’historique de la confrontation penche en faveur du PSG depuis 2011 : 17 victoires, 4 matches nuls et 7 défaites. Avec 28 rencontres toutes compétitions confondues entre les deux clubs, le SRFC est l’adversaire le plus assidu des Rouge & Bleu derrière l’Olympique de Marseille (30 matchs) et l’AS Monaco (27 matches). Si le match a son importance pour les hommes de Luis Enrique, le spectacle devrait être au rendez-vous. En effet, « Rennes et Paris ne se sont plus quittés sur un score final de 0-0 depuis le 19 septembre 2010, soit une série de 29 matches officiels« , est indiqué sur le site officiel du Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembélé avec le maillot du SRFC lors de PSG / Rennes 29.04.2016 (Image : psg.fr)

La passerelle entre la Bretagne et la capitale semble on ne peut plus fonctionnelle : 32 joueurs ont porté le maillot des deux clubs : Jocelyn Angloma, Sylvain Armand, Claude Arribas, Hatem Ben Arfa, Daniel Bernard, Grégory Bourillon, Louis Cardiet, Cesar, Clément Chantôme, Edouard Cissé, Stéphane Dalmat, Ousmane Dembélé, Kaba Diawara, Nicolas Douchez, Mevlut Erding, Louis Floch, Franck Gava, Yannick Guillochon, Arnaud Kalimuendo, Bernard Lama, Gérard Lanthier, Jérôme Leroy, Stéphane Mahé, François M’Pelé, Guy Nosibor, Grégory Paisley, Albert Poli, Philippe Redon, Christophe Revault, Jocelyn Rico, Bruno Roux et Jean-Luc Vasseur.

Les chiffres et faits autour de ce SRFC / PSG ont été dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.