Trop souvent ces dernières saisons, il a été reproché aux différents collectifs du PSG de ne pas défendre ensemble. Aujourd’hui, sous les ordres de Luis Enrique, les Parisiens semblent tous faire les efforts les uns pour les autres, zoom en chiffres.

La nouvelle ère du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique à la tête de l’équipe se veut davantage collective. Un projet sportif pensé pour avoir une réelle équipe. Et dans le football, pour jauger la mentalité collective d’une équipe, la façon de défendre de celle-ci est bien souvent parlante. En ce qui concerne le PSG 2023/2024, la différence est bien visible par rapport aux saisons précédentes, et peut être appuyée par un chiffre intéressant dressé par nos confrères de @DTFootball_, celui qui met en valeur la contribution défensive de chacun au collectif. Afin de réaliser ce travail, ce qui s’apparente au onze type de Luis Enrique a été pris comme échantillon. Par ailleurs, sont pris en compte pour mesurer la « contribution défensive » les passes ou tirs bloqués, les passes interceptées sur leur trajectoire, les tacles debout ou couché, et les ballons récupérés.

En ce sens, on constate sans grande surprise que Manuel Ugarte, recrue estivale 2023, est le joueur du PSG qui apporte le plus sa contribution dans le travail défensif de l’équipe avec 18%. Parmi les joueurs de champ, sans grande surprise également, Kylian Mbappé (2%) est celui qui a le moins d’impact sur le travail défensif parisien, à égalité avec le gardien de but, Gianluigi Donnarumma. Retrouvez les chiffres complets sur le visuel réalisé par le compte @DTFootball_ ci-dessous.

Image : @DTFootball_