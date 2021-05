Rennes / PSG : les compositions officielles

Hormis Kylian Mbappé (suspendu) et Marco Verratti, blessé à un genou, Mauricio Pochettino avait du choix à l’heure de composer son onze de départ pour le Rennes-PSG qui servira de conclusion à la 36e journée. Le technicien argentin a tranché avec pas mal de surprises : Kurzawa débute, Kean est préféré à Icardi, Danilo et Herrera sont associés dans l’entrejeu. De son côté Bruno Genesio fait le pari d’une titularisation de Lesley Ugochukwu (17 ans) dans l’entrejeu (Nzonzi et Camavinga sont suspendus).

Feuille de match du SRFC/PSG

36e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 9 mai 2021 à 21 heures au Roazhon Park (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Buquet | Assistants : Debart et Aube | 4e arbitre : Wattellier | VAR : Delerue