Draxler et le PSG d’accord pour une prolongation de trois ans (L’E)

Longtemps on a pu penser que Julian Draxler quitterait le PSG à la fin du mois, libre de s’engager dans un grand club avec une prime à la signature. Finalement on se dirige vers une prolongation de contrat de trois ans, avec un salaire inférieur au 7M€ brut par an qu’il percevait. C’est ce que rapporte lequipe.fr. Un choix qui n’est pas par défaut puisque le Bayern lui offrait un meilleur salaire. Le milieu de terrain avait également des touches en Premier League. L’international allemand a toujours dit qu’il aimait Paris, il le prouve, rassuré par la confiance que lui accorde Mauricio Pochettino. Le technicien argentin aurait même poussé auprès de Leonardo pour obtenir cette signature. Avec un manque à gagner de 200M€ pour cette saison, le PSG sécurise ses actifs et s’évite des frais de transfert pour un profil équivalent.