Rennes / PSG – les compositions officielles

Ce soir, le PSG affronte Rennes en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé les équipes de départ.

Après son match nul contre Clermont la semaine dernière (0-0), le PSG est dans l’obligation de gagner sur la pelouse de Rennes ce soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Marco Asensio, blessés de longue date, Lee Kang-In, qui vient de remporter les Jeux Asiatiques, et Hugo Ekitike, qui n’est pas dans les plans de Luis Enrique, ne sont pas présents au Roazhon Park. Après avoir joué en 4-2-4 lors des trois derniers matches, avec réussite contre Marseille (4-0), et beaucoup moins contre Newcastle (4-1), le coach espagnol a décidé de revenir au système en 4-3-3 contre les Rennais.

Ousmane Dembélé titulaire

Dans les buts du PSG, pas de surprise avec Gianluigi Donnarumma. Il sera défendu par un quatuor. Achraf Hakimi à droite, Milan Skriniar et Marquinhos en défense centrale, et Lucas Hernandez à gauche. Le trio du milieu est composé de Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Ousmane Dembélé occupe le couloir droit de l’attaque et Kylian Mbappé à gauche. Gonçalo Ramos se positionne en pointe de l’attaque.

🚨 Le XI du PSG pour affronter le Stade Rennais avec le retour du 4-3-3 et de Vitinha au milieu de terrain



Le trio offensif est composé de Mbappé – Dembele – Ramos



🗣️ Vous approuvez ce XI ?!#SRFCPSG pic.twitter.com/MCaXcG3GZr — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 8, 2023

Feuille de match Rennes / PSG

8e journée de Ligue 1 – Stade : Roazhon Park – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Eric Wattellier et Cyril Gringore