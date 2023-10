Rennes / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG se devait de réagir en championnat après deux matchs décevants contre Clermont (0-0) et Newcastle (4-1), mission accomplie.

Paris était attendu au tournant face au Stade Rennais après son match nul contre Clermont et la gifle reçue par Newcastle. Malgré un début de rencontre difficile, les Rouge & Bleu ont réussi à faire la différence grâce au revenant Vitinha qui inscrit une merveille de frappe dans la lucarne. L’international portugais fête comme il se doit son retour dans le onze de départ au côté de Warren Zaire-Emery et Manuel Ugarte. Alors que les Rennais restent menaçants, le PSG déroule derrière grâce à Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani. Les hommes de Luis Enrique auraient pu enfoncer le clou avec Kolo Muani, Barcola, Hakimi ou encore Mbappé… sans pour autant être efficace ! Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain qui retrouve le podium à la 3e place, et revient à 2 points de Monaco et à un seul de l’OGC Nice. Voici les notes des joueurs parisiens :

Vitinha 7/10 : L’international portugais a été le métronome du PSG ce soir. De plus c’est lui qui libère les parisiens d’une frappe pleine lucarne des 20m. Un match plein… qui peut donner quelques regrets sur son absence à Newcastle ?

Mbappé 6,5/10 : Le match des paradoxes. On a retrouvé ses accélérations, un grand sens du collectif mais malheureusement une efficacité déficiente caractérisée par son loupé monumental après avoir dribblé 2 défenseurs et le gardien. Il a fini frustré.

Kolo Muani (coaching gagnant / 10) : Quelle entrée en jeu pour Randal Kolo Muani. Extrêmement décevant (pour être gentil) face à Newcastle, le Français a finalement démarré sur le banc pour cette rencontre de ce soir. Son entrée en jeu a été très efficace, un but inscrit, un 2e refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres de Mbappé au début de l’action, des différences créées, de la disponibilité… Un plaisir de voir « RKM » à ce niveau-là, en espérant que ça augure de choses positives après la trêve internationale.

Les notes des joueurs du PSG : Donnarumma 6,5 – Hakimi 7; Marquinhos 6; Skriniar 5,5 ; Hernandez 6 – Ugarte 5,5 ; Zaire-Emery 7 ; Vitinha 7 – Mbappé 6,5 ; Dembele 6 ; Ramos 4,5