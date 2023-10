Newcastle – PSG : Autopsie des buts encaissés

Il en faut du temps pour se remettre de cette humiliation. Deux jours après le tragique résultat à Newcastle, les Parisiens devront vite se relever avant le match de ce week-end face à Rennes. En attendant, la défaite reste dans les têtes. Comment aura-t-on pu éviter la débâcle ? Quelles ont été les erreurs défensives à ne plus jamais refaire ? Analyse des quatre buts encaissés par le Paris Saint-Germain face à Newcastle lors de la deuxième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions.

Une ouverture du score à la charge du capitaine

Très rapidement dans la rencontre, le Paris Saint-Germain se retrouve complètement submergé par le pressing des joueurs de Newcastle. Alors que les joueurs de Luis Enrique tentent de sortir le ballon de leur propre surface, les erreurs se créent sur des détails. Pourtant, le PSG nous avait habitué à mieux sur les sorties du ballon. Mais avec un Marquinhos en manque de confiance et l’absence du génie de Marco Verratti dans les petits espaces, la tâche se montre beaucoup plus délicate. Le capitaine parisien reçoit une balle envoyée par Achraf Hakimi, se retourne et se retrouve face à un pressing tactique réussi des Magpies. La passe vers Milan Skriniar étant bloquée par Alexander Isak, la seule option valide serait alors de toucher Gianluigi Donnarumma pour sécuriser un dégagement. Mais cette alternative ne monte pas au cerveau du Brésilien, qui ne sait pas quoi faire de la sphère entre ses pieds. On joue alors la 16e minute, et Marquinhos tente de trouver la ligne d’attaque avec un ballon piqué qui manque de puissance. La passe est directement interceptée de la tête par Bruno Guimaraes. Gianluigi Donnarumma ne peut rien faire, Miguel Almiron donne l’avantage au score sur cette erreur défensive, 1-0 pour les Anglais.

Image : Canal+

Un deuxième but polémique

Le but du break fait encore aujourd’hui polémique. L’action démarre avec un coup-franc tiré à 25 mètres du but de Gianluigi Donnarumma. Le ballon semble arriver sur le bras de Jamaal Lascelles, mais l’arbitre laisse l’action se jouer. Après quelques secondes vaporeuses dans la surface où le gardien parisien se démène pour stopper les tirs, le ballon franchit la ligne. Mais attention, la VAR intervient. Après avoir refusé le but pour hors-jeu, l’arbitre de la rencontre, Istvan Kovacs, arrête le jeu pendant plus de 3 minutes. Les juges ne trouvent rien d’anormal et acceptent finalement le point aux Anglais. Pas de débat autour de la main sur le terrain, alors que les réseaux sociaux s’excitent. Elle semblait pourtant flagrante sur les images du ralenti. Newcastle mène alors, injustement, de deux buts face au PSG.

Image : Canal+

Un but à l’image du manqué parisien

À la reprise de la seconde période, le Paris Saint-Germain se doit de revenir. Mais ce ne sera pas ce soir. Newcastle ne perd pas de temps pour aggraver le score. Alors que les Anglais récupèrent le ballon dans le rond central à la 50e minute, les hommes de Luis Enrique se retrouvent rapidement dépassés. Dans un couloir droit laissé à l’abandon par Kylian Mbappé, le ballon se balade jusqu’à la faille dans la défense parisienne. Les Rouge & Bleu ne semblent pas vouloir se placer pour bloquer la passe décisive, ce sur quoi va surfer Kieran Trippier pour lancer Sean Longstaff. Milan Skriniar, beaucoup trop loin de la zone à défendre, prend des secondes de retard importantes. Le milieu de terrain anglais se retrouve en face à face excentré contre Gianluigi Donnarumma. Le portier parisien n’a pas le temps de se baisser et le ballon termine au fond des filets. Un but à l’image de l’incompréhension défensive parisienne, synonyme d’inoffensivité, de manque de communication et d’automatismes dans le placement.

Image : Canal+

Pour couronner le tout …

C’est la cerise sur le pudding. Pour achever tous les espoirs parisiens, le club du nord de l’Angleterre inflige un but venu d’ailleurs dans les cinq dernières minutes. Fabian Schar récupère le ballon après une énimiène mauvaise passe d’Achraf Hakimi. Le défenseur dédouble avec Jacob Murphy et frappe aux 25 mètres. Malgré une glissade clownesque, le ballon réalise une trajectoire parfaite et nettoie la lucarne du but parisien. Une réalisation qui reflète la mauvaise performance des joueurs du PSG, humiliés jusqu’à la dernière minute dans ce match de Ligue des Champions. Du match, nous retiendrons la tactique défaillante de Luis Enrique qui n’a pas su s’adapter à l’adversaire, une nonchalance inadmissible des cadres de l’effectif et un comportement beaucoup trop pacifique pour tenir tête à un club qui montre tant d’envie. Tant d’aspects à améliorer pour l’entraîneur espagnol, qui doit faire au mieux avec un effectif reconstruit et des manques au milieu du terrain.

Image : Canal+