Rennes/PSG – les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a renoué avec le succès sur la pelouse de Rennes en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Une victoire durant laquelle ont brillé Vitinha et Achraf Hakimi.

Après deux matches sans succès, le PSG se devait de l’emporter contre Rennes hier soir afin de rester au contact de la tête de la Ligue 1, occupée par Monaco. Bousculé en début de rencontre, le club de la capitale a retrouvé la maîtrise de la rencontre après le magnifique but de Vitinha. Trouvé par Ousmane Dembélé, le Portugais a enroulé une frappe qui a terminé dans la lucarne de Steve Mandanda. De retour comme titulaire après avoir débuté sur le banc contre Newcastle, le numéro 17 parisien a été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse et a été crédité d’un sept dans l’Equipe et Le Parisien. Le quotidien sportif explique : « Et dire qu’il avait été laissé sur le banc à Newcastle. Le Portugais, par ses prises de balle sécurisantes sous pression, a fait respirer le jeu du PSG pendant une heure. Dans cette position de milieu gauche intérieur, il a assuré des relais techniques hyper précieux. Son but est un petit bijou (36e). Moins influent en seconde période. » Du côté du quotidien francilien : « De retour dans son rôle hybride, un coup à gauche puis dans le milieu, le Portugais a redonné de l’équilibre au bloc parisien. En plus, il marque un but somptueux d’un enroulé du droit dans la lucarne opposée (0-1, 31e). Il confirme son importance.«

Achraf Hakimi homme du match

Mais pour l’Equipe, l’homme du match se nomme Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG, qui a marqué un but et délivré une passe décisive, a obtenu la note de 8 dans le quotidien sportif. « Sa dynamique actuelle est simplement exceptionnelle. Son 4e but en 10 matches et sa 2e passe décisive ne traduisent qu’imparfaitement son influence considérable sur le jeu parisien. Quelque part, le « playmaker » parisien, c’est lui. Il doit même s’offrir un doublé (79e). Il a été, en plus, solide défensivement avec une volonté, pas si habituelle chez lui, de mettre un impact athlétique fort, même si c’est lui qui est devancé par Gouiri sur le but de Rennes (56e). » Le Parisien a été plus sévère avec l’international marocain, ne lui accordant qu’un 6,5. « On l’a senti un peu nerveux avant de faire de grosses différences. Son déplacement et sa tête sur le second but sont à la limite de la perfection (0-2, 36e). Il ne tient pas le marquage de Gouiri (1-2, 56e) mais réalise un bon appel et un très bon centre pour Kolo Muani (1-3, 58e). Encore décisif lorsqu’il contre Gouiri (72e). » Les deux quotidiens ont aussi salué la performance Warren Zaïre-Emery (7 pour l’Equipe, 6,5 pour le Parisien) ou bien encore celles de Marquinhos (6 dans les deux quotidiens) et Ousmane Dembélé (6).

Nouvelle mauvaise performance de Gonçalo Ramos

La seule déception de cette rencontre se nomme Gonçalo Ramos, qui obtient la note de 3 dans l’Equipe et Le Parisien. « Le cas du Portugais pose vraiment questions. Son doublé récent contre l’OM ne peut pas tout masquer. Il ne manque pas d’envie, mais souffre physiquement dans les duels, manque de justesse dans ses choix et même quand il est en position, il manque de promptitude ou de lucidité (duel face à Mandanda, 55e), souligne le quotidien sportif. C’est lui, en plus, qui perd le ballon sur la réduction du score rennaise… Remplacé par Randal Kolo Muani(57e), buteur sur son premier ballon (58e) et qui a apporté plein d’énergie. » Pour le quotidien francilien, Gonçalo Ramos a surtout été présent « en déviation, il n’a pas pesé suffisamment et manque de spontanéité et d’adresse sur sa seule occasion franche (1-2, 55e). Remplacé par Kolo Muani qui marque direct d’une reprise au premier poteau (1-3, 58e). On a vu la différence !«

Les notes des joueurs du PSG selon L’Equipe : Donnarumma (7) – Hakimi (8), Marquinhos (6), Skriniar (5), Hernandez (6) – Zaïre-Emery (7), Ugarte (6), Vitinha (7) – Dembélé (6), Ramos (3), Mbappé (4)

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Donnarumma (6) – Hakimi (6,5), Marquinhos (6), Skriniar (4,5), Hernandez (5) – Zaïre-Emery (6,5), Ugarte (5,5), Vitinha (7) – Dembélé (6), Ramos (3), Mbappé (4)