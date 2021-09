Revue de Presse anglaise spéciale PSG / Manchester City

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse anglaise ce mercredi 29 septembre 2021. Les ambitions de Manchester City, le « football circus » du PSG, l’arrivée de Donnarumma, l’absence d’équilibre dans l’équipe du PSG.

Du côté du Guardian, on explique que certes des joueurs de classes internationales sont venus renforcer le club de la capitale lors du dernier mercato estival cet été, de plus à des postes qui en avaient le plus besoin avec entres autres l’arrivée Léo Messi est arrivé. Pour autant, les Parisiens rencontrent encore « des préoccupations tactiques qui restent importantes. Le fait que le PSG se soit renforcé « est une évidence », mais il a aussi conservé les mêmes défauts, notamment en matière d’équilibre de son équipe. Le quotidien britannique rajoute que « Messi souffre d’une blessure au genou gauche, ce qui lui a fait manquer la victoire contre Montpellier le week-end dernier. Il s’est entraîné dimanche. Dans ces circonstances, une superstar normale serait décrite comme ‘susceptible d’être sur le banc’. Mais Messi est sûr à 100% d’être là, ne serait-ce que pour les regards, les likes, les gros plans et la première occasion d’intégrer cette iconographie à la marque PSG en mondovision. »

L’équilibre d’équipe, c’est plutôt vers ça que se penche le Manchester Evening News. Beaucoup de choses ont changé au Parc des Princes depuis que l’équipe de Pep Guardiola a pris le dessus sur les géants de la Ligue 1 sur la route de Porto, avec notamment l’arrivée sensationnelle de Lionel Messi en provenance de Barcelone. L’ancien sparring-partner de Guardiola, Mauricio Pochettino, a été chargé de façonner une ligne d’attaque composée de Messi, Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria pour en faire une équipe de choc. Le média explique qu’il « est difficile de dire où en est le PSG en ce moment, car sur le papier, il est plus fort, mais c’est peut-être pour cela qu’il se sent plus déstabilisé. Ils ont gagné tous leurs matches de Ligue 1 jusqu’à présent, mais ils n’ont pas vraiment été impressionnants. On sent qu’ils n’ont pas encore trouvé leur voie en tant qu’équipe. Ils s’en remettent aux exploits individuels ou, dans certains cas, à des décisions arbitrales douteuses. Tout le monde attend que les trois ou quatre premiers joueurs se mettent en place et cela ne s’est pas encore produit. Si vous êtes un fan de City, c’est vraiment un bon moment pour jouer contre le PSG. On pourrait penser qu’à un moment donné, ils vont s’entendre et commencer à ronronner, mais ils n’en sont pas encore là. »

Avec un PSG revu et corrigé, c’est l’épreuve de vérité de la Ligue des champions pour Manchester City titre The Times. Avec un message clair pour les Cityzens : chaque saison, City s’engage dans quatre compétitions en croyant pouvoir toutes les gagner. Chaque affiche au sein du centre d’entrainement contient la photo d’un trophée – Premier League, Champions League, Carabao Cup et FA Cup – avec les mots « notre objectif » écrits en dessous de chacune d’elles. Manchester City ne souhaite qu’une chose : tout terrasser sur son passage avec en PSG comme premier obstacle.

Enfin le Daily Mail s’intéresse davantage au « football circus » que peut représenter le Paris Saint-Germain avec son mercato pharaonique. Mauricio Pochettino, a de l’or entre les mains mais à manier avec précaution, sous peine de se brûler les ailes. « Ne pas obtenir le meilleur d’un tel effectif pourrait lui coûter son poste ». Le PSG est invaincu avec neuf victoires en autant de rencontres disputées depuis le début de la saison, en Ligue 1, mais ce n’est pas suffisant. « Cela ne sera jamais suffisant, pas à Paris ».