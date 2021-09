Le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions (21h00 sur Canal Plus). Les Rouge & Bleu voudront empocher les trois points de la victoire et devront compter sur leur attaque de feu. Après les petites tensions apparues lors de la sortie de Mbappé contre Montpellier, Hervé Penot explique que cet « incident » n’est pas grave, et explique que le joueur a réagi surtout sous le coup de l’émotion.

« Mbappé ? Est-ce que ce n’est pas la preuve que c’est un gagneur, pas qu’il a des problèmes de comportement. C’est quelqu’un qui veut gagner et marquer des buts, mais ça on le sait et on l’a toujours su ! Il comptait même ses buts à l’entrainement. Aussi, lorsque Idrissa Gueye était sorti contre Manchester City, pourtant en terme de comportement il n’y a pas mieux que Gueye, eh bien il a un petit mot un peu piquant à l’encontre de ses partenaires. Pourquoi ? Parce que sur le coup il est énervé mais ça arrive, c’est l’histoire du football. Dans les moments comme ça, vous pouvez dire des choses qui dépassent votre pensée… »