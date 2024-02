Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 7 février 2024. Le PSG a-t-il l’esprit Coupe ? Luis Enrique veut façonner une équipe de possession mais son équipe est clinique en phases de transition…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le huitième de finale de Coupe de France entre le PSG et Brest ce soir au Parc des Princes (21h10, France 3, BeIN Sports 1). Au moment d’évoquer le club de la capitale, le quotidien sportif explique que si Luis Enrique veut façonner une équipe de possession, les Rouge & Bleu, en 2024, sont les plus cliniques sur les phases de transition. L’Equipe explique que depuis le début de l’année 2024, le PSG a marqué près d’un but sur deux en contre-attaque en Ligue 1. « Et avec un peu plus de réalisme, la statistique serait plus élevée. » Au point d’en conclure que le Paris-Saint-Germain ne correspond pas à ce que son entraîneur espagnol souhaite ?, se demande le quotidien sportif. Ce dernier explique que les analyses du coach du PSG sur le jeu de son équipe résiste difficilement à l’épreuve des faits. « À Lens (2-0, le 14 janvier), Bradley Barcola a ouvert le score à la conclusion d’un contre initié par Danilo Pereira, avec Kylian Mbappé en passeur, le tout en deux touches à chaque fois. Pim-pam, 1-0. À Strasbourg, le second but a résulté d’un contre en six passes et quatorze secondes, jamais plus d’une ou deux touches, avec un extérieur délicieux de Mbappé pour Marco Asensio. Pim-pam, pim-pam, 2-0. Contre Brest (2-2), Paris a manqué la balle du 2-0 à la suite d’un quatre contre quatre mené par Warren Zaïre-Emery. »

Karim Mokeddem, l’entraîneur d’Orléans (N), dernier adversaire du PSG en Coupe de France, pense que les transitions sont « une des forces que Paris avait un peu moins les autres années » même s’il précise que : « Ils ont des joueurs qui sont faits pour et vont tellement vite. Mbappé bien sûr, mais aussi Barcola, qui offre une vraie diversité, Kolo Muani, Dembélé. Et Asensio… Lui, c’est la vitesse intellectuelle. Après, je crois que la force de Luis Enrique est d’avoir fait comprendre à son groupe que c’est le jeu qui commande. […]Alors, cela reste une équipe qui a la possession mais là où elle est la plus dangereuse, c’est en transition.«

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi le match entre le PSG et Brest en huitième de finale de la Coupe de France en se posant la question de savoir si le club de la capitale a l’esprit Coupe. « C’est une série démentielle qui paraît aujourd’hui impossible à reproduire. Elle porte le sceau des Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motta, Di Maria ou autres Maxwell, formidables compétiteurs affamés de victoires. Tour à tour, ils ont contribué à mener le PSG jusqu’en finale de Coupe de France de 2015 à 2021 en réussissant à rester invaincus pendant 42 matchs consécutifs (un seul échec aux tirs au but, en 2019 contre Rennes) et à rafler cette compétition emblématique du foot français à six reprises. » Mais depuis, le PSG semble avoir perdu la recette du succès après deux éliminations consécutives, en 8es de finale, indique le quotidien francilien. Ce dernier explique que la doyenne des compétions en France demande du caractère, de l’impact, de la puissance et un vrai goût pour les efforts. « Des caractéristiques que le PSG peine parfois à exprimer dans les moments où il doit jouer sa survie sur 90 minutes face à des adversaires plus que jamais motivés à l’idée de faire tomber le club le plus puissant de France. » Contre Brest, le PSG aura besoin de se faire mal et d’élever le curseur dans les duels pour espérer aller plus loin. Même si les Rouge & Bleu n’ont plus remporté la Coupe de France depuis deux ans, « il est toutefois bon de rappeler que les autres locomotives du football français éprouvent les mêmes difficultés : l’OM ne l’a plus gagné depuis 1989, Monaco depuis 1991 et Lyon depuis 2012« , conclut Le Parisien.