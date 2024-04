Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 24 avril 2024. Le PSG possiblement champion ce soir, les chantiers du PSG avant Dortmund, les recrues estampillées Luis Campos donnent satisfaction…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le match entre Lorient et le PSG ce soir, qui peut permettre au club de la capitale de valider son 12e titre de champion de France. Le quotidien sportif estime que le PSG « lance son sprint de « huit et on espère neuf matches » (Luis Enrique) et cette quête historique de quadruplé dans une forme de calme inédit. » Luis Enrique, « qui a conquis le Parc des Princes et son vestiaire (pas dans cet ordre) depuis plusieurs semaines » renvoie l’image d’un technicien en totale maîtrise et d’un manager qui a construit sa saison pour être prêt pour cette séquence brûlante, lance le quotidien sportif. En conférence de presse, le coach du PSG a assumé le fait que son vestiaire parle du quadruplé possible en fin de saison. Et l’a présenté, non pas comme une pression mais comme une motivation, estime l’Equipe. « Lorient et Le Havre, samedi, passés, titre ou pas titre en poche, Paris s’envolera pour Dortmund mardi avec l’espoir de vivre une fin de saison historique. Sans nuage jusqu’au bout ? Jusqu’ici tout va bien… », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque les chantiers du PSG à une semaine de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Le premier, l’état de santé de Nuno Mendes. Absent pendant dix mois, l’international portugais a retrouvé les terrains le 25 février dernier. « Depuis, il ne rassure pas totalement. Loin d’être catastrophique, le latéral parait encore en quête de sensations athlétiques », avance le quotidien sportif. L’ancien du Sporting a besoin de temps de jeu pour retrouver du rythme et une forme de vélocité sur les premiers appuis qui lui manquent encore. « Face aux rapides ailiers du Borussia Dortmund – Jadon Sancho, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens -, il devra répondre dans le duel. » L’Equipe estime aussi que le PSG doit être plus efficace dans le domaine aérien. « Cette carence-là ne se résoudra pas en une semaine, mais elle peut être atténuée. » Il faudra aussi que Gianluigi Donnarumma s’améliore dans ses sorties aériennes, qui manque vraiment de justesse, estime le quotidien sportif. « Fidèle à l’école italienne, l’ex-Milanais a une tendance naturelle à rester sur sa ligne. » Pour l’Equipe, la gestion du cas Kylian Mbappé sera aussi un chantier de Luis Enrique. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu n’avait jamais eu à gérer dans sa carrière une telle situation. Ce qui a des conséquences en termes de repères, lance le quotidien sportif. Ce dernier indique que le numéro 7 du PSG a besoin de jouer. « Irréprochable dans le leadership au retour face au Barça, le champion du monde devra renouveler mercredi sa performance de décembre au Signal Iduna Park. Un soir où, altruiste, il avait fait un mal fou dans les transitions. » L’Equipe conclut en expliquant que Luis Enrique devra aussi reposer Vitinha. Devenu un joueur indiscutable du onze parisien, l’international portugais est le deuxième joueur le plus utilisé cette saison. Le quotidien sportif indique qu’il y a un risque de surchauffe pour le numéro 17 du PSG, qui n’a été laissé au repos que trois fois en 2024. « Paris aura besoin de la vitalité et de la créativité sous pression du Portugais mercredi. Le voir enchaîner Lorient et Le Havre est hautement improbable. »

De son côté, Le Parisien évoque le match entre Lorient et le PSG, qui peut permettre aux Parisiens de valider leur douzième titre de champion de France. Pour cela, il devra s’imposer sur la pelouse du Moustoir et espérer que Monaco ne s’impose pas contre Lille ce soir (21 heures). « Le contrat est simple et permettrait à Paris d’envisager la suite de sa potentielle épopée avec encore un peu plus de tranquillité, de gérer soigneusement les têtes et les jambes alors que se présente un défi aller-retour face à Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions. » Ces dernières semaines, les Parisiens ont montré leur capacité à passer d’une situation à une autre, tout en maintenant un niveau plus que constant, avance le quotidien francilien. « Ce mercredi à Lorient, il n’y aura pas besoin de déployer des trésors de motivation : il y a un titre de champion à aller chercher, et un pas de plus vers un quadruplé inédit qui fait rêver tout un club », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque également les bonnes pioches mercato de Luis Campos, qui contribuent à nourrir la dynamique actuelle du PSG.

Le Parisien fait également un point sur le mercato estival du PSG. Afin de pallier le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens rêveraient de s'offrir le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal (16 ans). Il est aussi question de la piste Bernardo Silva, qui serait toujours d'actualité cet été après avoir été explorée lors du mercato estival 2023.