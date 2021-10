Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 octobre 2021. Kylian Mbappé et Leo Messi parmi les prétendants au Ballon d’Or France Football 2021, la concurrence pour Kimpembe en Equipe de France, Mauricio Pochettino privé de ses Sud-Américains face à Angers.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur les favoris pour le Ballon d’Or France Football. Trois candidats semblent se détacher pour cette récompense : Leo Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Concernant le Parisien, son année 2021 n’est pas la meilleure de sa carrière au niveau sportif mais « elle restera celle de son premier titre avec l’équipe d’Argentine » en comblant ainsi « un vide sur son CV. » Vainqueur de la Copa America l’été dernier, l’attaquant de 34 ans a terminé co-meilleur buteur de la compétition et avec son ancien club, le FC Barcelone, il a fini pour la 8e fois meilleur buteur de LaLiga avec 28 réalisations. « Même si son année n’avait pas été aussi mirifique que celles qui l’avaient consacré, plusieurs de ses concurrents adoreraient revendiquer les mêmes succès. » Kylian Mbappé fait également partie des prétendants pour ce Ballon d’Or 2021. Si l’attaquant du PSG est passé à côté de son Euro, il s’est bien mis en valeur lors de ce Final Four de Ligue des Nations et reste sur des très belles performances en Ligue des champions avec le PSG la saison passée. En 2021, le numéro 7 parisien comptabilise un total de 35 buts « et les prochains matches de Ligue des champions lui offriront l’occasion de semer un peu plus le doute dans la course à la plus belles des récompenses individuelles. »

Le quotidien sportif évoque également la concurrence accrue au sein de l’Equipe de France. Titulaire indiscutable depuis l’hiver 2020, Presnel Kimpembe a vu sa positon être fragilisée depuis l’instauration du 3-4-1-2 par Didier Deschamps. Si le défenseur du PSG avait réussi à remporter son duel face à Clément Lenglet, « la mise en place d’un schéma à trois ouvre plus largement la place à Lucas Hernandez, dont le profil colle bien à cette organisation. » En attaque, la concurrence semble moins nette avec l’installation du trio Mbappé-Benzema-Griezmann.

Le Parisien du jour revient sur l’absence des Sud-Américains pour la réception de l’Angers SCO ce vendredi en Ligue 1 (21h sur Prime Video). En effet, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Leo Messi et Neymar Jr ainsi que que sur son portier Keylor Navas, car leur dernier match de sélection est programmé dans la nuit de jeudi à vendredi. Une situation qui s’était déjà produite face à Clermont (4-0) le 11 septembre dernier. Le coach argentin s’était exprimé sur ce cas il y a quelques semaines : « Les clubs, d’une certaine manière, sont sans défense dans ce type de situation. Il faut en référer aux fédérations nationales, car c’est dans leur intérêt et dans celui des clubs. Il est clair que c’est quelque chose à revoir dans le futur. Parce qu’il n’y a pas d’équilibre, ni d’un point de vue économique, ni d’un point de vue aussi sportif. Il y a un déséquilibre qui doit être revu. » De leur côté, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont effectué leur retour à l’entraînement ce lundi après-midi. Reste à savoir si ces conditions particulières permettront à l’entraîneur parisien « d’inclure dans son groupe, pour la première fois de la saison, Juan Bernat ou Sergio Ramos, ce qui constituerait malgré tout deux événements majeurs de cette première partie de saison. »

Le quotidien francilien évoque également la performance du trio offensif français Mbappé-Benzema-Griezmann lors de ce Final Four de Ligue des Nations remporté par l’Equipe de France. Ce trio offensif a inscrit six des sept derniers buts des Tricolores. « Après avoir affiché son spleen, Mbappé s’est tout à fait réconcilié avec les Bleus avec le penalty du 2-2 contre les Diables rouges et le but de la victoire en finale. » Après plusieurs matches pour peaufiner les automatismes, ce trio offensif « semble partie pour une longue série de maltraitance des défenses adverses. »