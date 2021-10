Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, Neymar Jr dispute actuellement sa cinquième saison avec le maillot parisien. Et en ce début d’exercice 2021-2022, l’international brésilien déçoit et donne l’impression de ne pas être prêt physiquement. Dans un entretien accordé à DAZN, le numéro 10 parisien a notamment déclaré que la Coupe du monde 2022 serait sûrement sa dernière avec le Brésil. Présent sur le plateau du Late Football Club, l’ancien international français – Sidney Govou – a été interrogé sur les propos tenus par le joueur de 29 ans.

« Comprend-t-il cette usure mentale ? Oui, elle est légitime. On est tous différents, c’est certainement un joueur plus faible mentalement que les autres. Donc cette usure, du fait qu’il ait commencé très jeune et qu’on parle toujours de Neymar que ce soit en dehors ou sur le terrain, ça ne me choque pas. Un sportif de haut niveau, ce sont des mécaniques très très compliquées. La moindre chose dérègle la voiture du sportif de haut niveau. Et lui mentalement, il a besoin d’amour qu’il n’a pas avec son pays, ce qui fait qu’il est aujourd’hui dans une opposition », a déclaré Sydney Govou sur le plateau de l’émission de Canal Plus. « Mais aussi on ne va pas se mentir, physiquement il n’est pas là en ce moment. Quand on le voit sur un terrain de football, il n’est pas là. Je sais que dans un ou deux mois quand ça ira mieux physiquement, il aura oublié. Quand on fait une interview, c’est un passage. Sur une question, on peut répondre de cette manière-là. Et la vérité de cette interview ne sera peut-être pas vraie dans deux mois. »