Revue de Presse PSG : Brest, Mbappé, Zaïre-Emery, Ballon d’Or…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 30 octobre 2023. La victoire sur le fil du PSG à Brest, le chambrage de Kylian Mbappé envers le public brestois, la nouvelle performance de Warren Zaïre-Emery, le Ballon d’Or 2023…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire à l’arrachée du PSG sur la pelouse du Stade Brestois (2-3) ce dimanche après-midi, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé dont le but de la victoire, Kylian Mbappé a été au coeur d’une polémique suite à son chambrage envers le public brestois. Si les échauffourées avant son penalty transformé en deux temps pouvaient être l’une des raisons de son attitude, le principal intéressé est lui-même sorti du silence via les réseaux sociaux en affirmant que sa réaction est surtout due aux insultes qui ont visé son coéquipier et ami, Achraf Hakimi, traité de violeur. « Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau… », a déclaré le capitaine de l’équipe de France sur son compte X.

L’attitude du numéro 7 a été pointée du doigt par les Brestois à l’image de l’entraîneur Eric Roy : « J’ai été un peu surpris par sa réaction, parce que je trouve que c’est ridicule. Il doit être tellement au-dessus de tout ça (…) Bien sûr que tu peux être chahuté quand t’es adversaire, c’est normal, surtout que c’est la star de cette équipe, c’est le joueur le plus dangereux. Mais quand tu marques deux buts, que tu fais le match que tu as fait, avec ce scénario, je trouve ça un peu ridicule. » En après-match, le milieu du SB29, Hugo Magnetti, a également mis en garde la star parisienne : « C’est un petit manque de classe de la part de Mbappé de chambrer un peu le stade. Il n’y a pas mort d’homme mais ce sont des petits trucs qui agacent. Je vais lui dire qu’il n’a pas à faire ça. J’espère pour eux qu’ils auront le courage de le faire contre le Bayern ou le Real. » Mais cette polémique ne doit pas occulter la bonne prestation de Kylian Mbappé qui a offert le succès à son équipe grâce à ses 9e et 10e buts en Ligue 1, conclut L’E.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la prestation de Warren Zaïre-Emery. Après son match XXL face à l’AC Milan (3-0) en Ligue des champions, le Titi a une nouvelle fois brillé. Auteur de l’ouverture du score d’une frappe sublime, le milieu de 17 ans toque sérieusement à la porte de l’équipe de France A pour le prochain rassemblement du mois de novembre. S’il est logiquement apparu moins saignant en seconde période, le Parisien a été l’un des meilleurs joueurs de la rencontre. Une semaine de haut vol qui lui permet de se rapprocher des Bleus. « La présence de Zaïre-Emery pour les matches du mois de novembre contre Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21) n’était pas liée à la disponibilité des habituels sélectionnés : le Parisien avait toutes les chances d’être appelé sans un quelconque forfait », assure L’E. Mais l’absence pour plusieurs semaines d’Aurélien Tchouaméni lui ouvre encore plus la porte à une convocation pour les derniers matches des qualifications à l’Euro 2024. Même si les deux joueurs n’ont pas le même profil, une place se libère automatique. « Et le timing, avec la qualification pour l’Euro déjà en poche et l’identité des adversaires, et notamment du premier, sont propices à la convocation du titi parisien qui, s’il continue ainsi, peut rêver à une place parmi les 23 pour le Championnat d’Europe en juin prochain. »

Enfin, L’Equipe évoque les favoris pour le Ballon d’Or 2023, dont la cérémonie aura lieu ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. Et trois noms se détachent, Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Si le premier nommé est annoncé comme le grand vainqueur d’après plusieurs sources, concernant le numéro 7 du PSG, il n’a jamais été aussi proche de remporter cette récompense individuelle. « Après une Coupe du monde de meilleur buteur et un triplé en finale, il n’a sans doute jamais été aussi près de la récompense individuelle suprême, même en 2018. Il n’y aurait pas eu de débat, sans doute, si Randal Kolo Muani avait marqué dans la prolongation de la finale. Et si c’est Lionel Messi qui l’emporte, ce sera aussi l’arrêt d’Emiliano Martinez qui lui aura offert ce huitième Ballon d’Or », indique le quotidien.

De son côté, Le Parisien revient sur la victoire du PSG sur la pelouse du Stade Brestois (2-3). Et un joueur a été au centre de l’attention ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé. Auteur du but de la victoire en fin de rencontre, l’attaquant des Rouge & Bleu s’est attiré les foudres du public brestois. Avant son penalty transformé en deux temps, la tension est montée dans les deux camps avec une pluie de cartons en raison des tentatives de déstabilisation des Brestois dont la main de Jonas Martin sur le visage de Kylian Mbappé. « Venu pour défendre son ami, Hakimi écope d’un avertissement, tout comme Ruiz et trois Brestois. Mais en tribune, c’est le Marocain qui est pris pour cible, une partie du public entonnant d’une même voix un chant qualifiant Hakimi de ‘violeur’, en référence aux accusations dont il fait l’objet et pour lesquelles il a été mis en examen en mars dernier. » Après son penalty transformé, Kylian Mbappé a donc renvoyé la pareille au public brestois en tapotant l’écusson de son maillot avec trois doigts pour leur signifier que c’est Paris qui avait empoché les trois points du succès. Si certains Brestois ont critiqué l’attitude de l’international français, le capitaine du SB29, Brendan Chardonnet, n’a pas été offusqué par l’attitude du numéro 7 parisien : « C’est un homme comme les autres, il a le droit d’avoir des émotions comme tout le monde. »

Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier.

Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi la prestation de Warren Zaïre-Emery, une nouvelle fois performant et auteur de son premier but de la saison. Si le Titi avait déjà montré ses qualités offensives chez les U19 du PSG et en équipe de France jeunes, « depuis le début de saison, WZE est incité à en faire plus étalage, à montrer qu’il est un joueur qui apporte de la verticalité mais qui a également une qualité de frappe de balle remarquable. » Et son match face au Stade Brestois en est la parfaite illustration. En plus de sa sublime réalisation, le numéro 33 des Rouge & Bleu a répondu au défi physique des Bretons. Une nouvelle grande performance qui le rapproche un peu plus des Bleus. « Didier Deschamps, qui était au Parc des Princes mercredi soir, a obtenu confirmation de ce que lui et son staff observent déjà depuis la saison dernière. Et dans l’entourage des Bleus, on confirme qu’il n’a pas attendu la rentrée de septembre pour en penser beaucoup de bien. » Une convocation lors du rassemblement de novembre ne sera pas une surprise. « Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre le jeudi 9 novembre, jour d’annonce de sa liste. »