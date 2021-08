La Revue de Presse PSG : Pochettino, Préparation, Sponsors…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 18 août 2021 : Le travail de Pochettino et grosse préparation foncière, les sponsors et droits télé ravis de l’arrivée de Lionel Messi.

L’Équipe de ce mercredi revient sur la grosse préparation physique mise en place par Mauricio Pochettino et son staff qui érigent la “préparation physique comme un élément central de sa méthode” d’où le fait d’avoir répété lors de ses six premiers mois dans la capitale qu’il était “impossible d’analyser sa méthode” sans pré-saison. L’architecte de ce travail est Sebastiano Pochettino, le fils du coach parisien, et “les premiers matches ont laissé une impression intéressante sur l’état athlétique actuel des joueurs.” Les joueurs ne sont pas “arrivés avec des kilos en trop” hormis rares exceptions, ce qui explique leur bonne condition. “Au-delà de la dureté et de son volume horaire, la préparation estivale de l’entraineur parisien réside dans sa diversité (…) et il n’a pas été rare que les séances soient doublées. Une nouveauté par rapport à Emery et Tuchel” rapporte le quotidien sportif. “À quelques exceptions près, les joueurs n’ont pas montré de signes de lassitude. Certains ont fini les entrainements exténués. Ce fût le cas de Mauro Icardi” précise L’Équipe qui rajoute que le cas des derniers vacanciers se préparent avec deux objectifs : assurer un état de forme sur le long terme et éviter les blessures musculaires.

Le Parisien explique que les sponsors du club “ont décroché le graal” avec l’arrivée de Leo Messi au PSG, car “l’arrivée de l’Argentin, icône mondialisée du ballon rond, leur offre la plus belle vitrine dont ils pouvaient rêver. Et certains n’ont pas perdu de temps pour capitaliser sur la bonne nouvelle.” Que ce soit chez EA Sports, Autohero ou encore Orange, on considère ce partenariat comme “le jackpot” et on “se pince encore pour y croire” face à cette mise en lumière. Le quotidien local fait la liste des sponsors qui sont aujourd’hui liés au Paris Saint-Germain, et leur importance (voir l’infographie disponible ci-dessous). Dans leur objectif de se développer encore davantage à l’international, l’arrivée de Lionel Messi est “un effet de levier formidable” pour Paris. Le joueur “conjugue le talent avec le fair-play et une image privée parfaite. Un cocktail idéal pour les sponsors”, selon Philippe Diallo (président du Conseil social du mouvement sportif).

Infographie des sponsors du PSG réalisée par Le Parisien

Le Parisien fait ce même constat pour les diffuseurs de la Ligue 1, Canal Plus et Amazon, qui sont aussi les grands gagnants de l’arrivée de Messi en Ligue 1 et explique que “pour l’une et l’autre chaîne, l’enjeu consiste à programmer le PSG aussi souvent que possible. En tant que diffuseur principal, Amazon a pu choisir en priorité les dix affiches du championnat qu’il souhaitait (…) de son côté, Canal + pourra diffuser le PSG jusqu’à 22 fois en championnat.” Le journal explique aussi qu’il “n’est pas complètement exclu qu’Amazon se rapproche de Canal +“, comme l’indique Pierre Maes, spécialiste des droits TV du foot : “Si Amazon veut atteindre l’amateur de foot, soit il le fait migrer vers son offre, soit il va le chercher là où il est et cela passe par un accord de distribution avec Canal +. Dans une telle hypothèse, Canal + paierait un minimum garanti à Amazon tandis que ce dernier partagerait ses profits avec Canal +“.