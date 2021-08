West Ham dans la course pour Kurzawa

On le sait depuis de nombreuses semaines, le PSG veut vendre un certain nombre de joueurs de son effectif pour pouvoir finir son recrutement. Parmi les joueurs sur le départ, Layvin Kurzawa semble être en première ligne. L’international français, qui ne rentre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino, est aussi favorable à un départ du club de la capitale.

Malgré les rumeurs qui ont affirmé une fin de négociation entre les Rouge et Bleu et l’Olympique Lyonnais pour Layvin Kurzawa, RMC Sport explique que la piste est toujours ouverte “même s’il y a des négociations avec Chelsea pour Emerson.” Le journaliste Loïc Tanzi rajoute que “West Ham est également entré dans la course pour le joueur de 28 ans.” On rappelle que les “Hammers” ont déjà dans leur rang pour cette saison Alphonse Areola suite à un prêt payant avec une option d’achat.