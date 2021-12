Revue de Presse PSG : Bruges, Messi, Mbappé, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 décembre 2021. La victoire face au Club Bruges en Ligue des champions (4-1), le duo Leo Messi-Kylian Mbappé en forme, les belles performances des Italiens Gigio Donnarumma et Marco Verratti et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la belle victoire du PSG face au Club Bruges (4-1) à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu auront offert « une orgie de spectacle et quelques jolis buts malgré quelques entailles au contrat, notamment sur le plan défensif avec un Gianluigi Donnarumma trop sollicité. » Les Parisiens ont notamment pu compter sur un duo en forme, Kylian Mbappé-Leo Messi, auteurs d’un doublé chacun. Même si les Brugeois n’ont pas mis une intensité folle, le club de la capitale a su élever son niveau avec du jeu en mouvement et une défense haute en première période, ce qui nourrit des regrets par rapport aux dernières prestations parisiennes. Mais en seconde période, le PSG a connu un trou d’air de plusieurs minutes. « Un comportement d’épicier et de gestionnaire qui raconte encore tout le chemin qui le sépare de ces machines qui font d’abord mal puis accélèrent s’il y a la place » à l’image de Liverpool et du Bayern Munich.

Le quotidien francilien fait un focus sur l’homme du match : Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le numéro 7 parisien a également offert un penalty à Leo Messi. Même si la prestation collective de l’ensemble du groupe est saluée, « c’est bien grâce aux pieds de Kylian Mbappé que Paris a pu sereinement conclure sa phase de groupes de la Ligue des champions. » Avec ses deux réalisations, le Français devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en C1, à l’âge de 22 ans et 352 jours. De plus, l’attaquant du PSG s’est montré décisif au moins une fois – but et passe décisive – lors de chaque rencontre de cette phase de poules.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 7 – Hakimi 4, Marquinhos 7, Diallo 7, Mendes 6 – Wijnaldum 4, Verratti 7, Gueye 5 – Di Maria 5, Messi 7, Mbappé 8

De son côté, L’Equipe revient sur l’animation offensive du PSG qui « a étalé une fluidité notable et une efficacité redoutable », notamment en première période. La relation technique entre Kylian Mbappé, Leo Messi et Ángel Di María n’a jamais été aussi fluide. Le numéro 30 parisien « a joué autant, ou presque, avec avec Di Maria (9 passes), Mbappé (6) ou Wijnaldum (8) » Positionné sur le côté gauche, Kylian Mbappé occupait plus un rôle d’attaquant libre en faisant des efforts notables sur quelques replis défensifs. De son côté, Leo Messi a profité d’une grande liberté et n’a pas ralenti le jeu en combinant assez souvent avec Georginio Wijnaldum et Marco Verratti. L’international argentin « a peut-être signé mardi son meilleur match depuis qu’il a signé au PSG. Il n’a pas atteint les niveaux stratosphériques de ses plus belles heures barcelonaises, mais il a montré, par ses déplacements entre les lignes et sa vision du jeu, que les éléments étaient réunis à Paris pour qu’il exprime une large partie de son potentiel. » De son côté, Ángel Di María était à l’image du match du PSG. Brillant en première période, le numéro 11 a connu une baisse de régime lors du second acte.

Le quotidien sportif fait une analyse plus en détails sur la prestation de Leo Messi. Outre son doublé, l’attaquant de 34 ans « a peut-être livré sa prestation la plus complète et convaincante depuis son arrivée à Paris. » Sa performance confirme qu’il retrouve peu à peu ses marques et des sensations après trois premiers mois frustrants. Profitant d’une certaine liberté en attaque, la Pulga a assumé son rôle, celui « d’un maître à jouer, qui dicte le tempo, déclenche les attaques par ses accélérations ou ses inspirations. » L’Argentin a notamment combiné avec ses milieux de terrain, dont Marco Verratti avec qui il a échangé 39 ballons. Une belle prestation qui demandera confirmation dans les prochains jours.

L’Equipe évoque également les performances de Gigio Donnarumma et Marco Verratti. Le portier parisien a été déterminant avec quelques parades. Il a une nouvelle fois montré qu’il était impérial sur sa ligne. « Autre élément limpide, il affiche un langage corporel sécurisant. » Seul point noir, un jeu au pied encore perfectible, à l’image de son coéquipier Keylor Navas. De son côté, Marco Verratti a une nouvelle fois été aligné au poste de sentinelle comme lors de la victoire face à Manchester City (2-0) en septembre. L’international italien a eu une grande influence dans le jeu du PSG et « il presse, colmate et lit tout avant tout le monde. »