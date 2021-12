Petit revient sur le penalty offert par Mbappé à Messi

Ce mardi soir, le PSG a parfaitement bouclé sa phase de groupes de Ligue des champions avec une large victoire face au Club Bruges (4-1). Les Parisiens ont notamment pu compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs. Le numéro 7 parisien a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive à Leo Messi. À cela s’ajoute un penalty offert à la Pulga en seconde période. Aux commentaires du match sur RMC Sport, Emmanuel Petit est revenu sur ce geste du Français envers l’attaquant de 34 ans, dans un entretien accordé au Parisien.

« Oui, c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Dans le contenu, on sait que le PSG doit beaucoup progresser. Mais dans la relation humaine, les liens affectifs entre les joueurs aussi. On sait tous que Messi souffre d’un manque d’affectif depuis qu’il est parti de Barcelone. Et je pense que ça passe par des gestes comme ça. C’est pour moi très révélateur. Ce n’est pas qu’une forme de respect. C’est aussi une façon d’intégrer davantage Messi dans le projet du PSG. Tu peux faire dix séances d’entraînement, tu ne pourras pas gagner ces choses-là qui se jouent sur dix secondes. »

Le champion du monde 98 s’est également projeté sur la suite de la compétition pour les Rouge & Bleu, qui disputeront les 8es de finale de la Ligue des champions en février. « Oui. Beaucoup de choses peuvent changer mais en même temps… Moi aussi j’ai été critique avec le PSG ces derniers temps. Mais je sais que dans le football c’est très difficile de construire des projets. Or réussir à faire jouer des joueurs que tu n’as pas choisis, ça prend du temps (…) Est-il optimiste pour Paris ? Je ne vais pas m’emballer non plus. Et tout cas le PSG est leader en Ligue 1 avec un matelas très confortable. Donc ça va lui permettre aussi d’être dans la gestion. C’est un luxe que peu d’équipes peuvent avoir dans en Europe. Et puis je reste persuadé que quand on est des bons joueurs de football on ne peut pas éternellement ne pas progresser. À un moment donné il va se passera des trucs. Et ça passe par des matchs comme celui-là. »