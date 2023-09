Revue de presse PSG : C1, Kolo Muani, Ekitike, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 31 août 2023. Le tirage relevé pour le PSG en Ligue des Champions, dernier jour pour boucler les dossiers Kolo Muani et Ekitike, il faut encore trouver des portes de sortie aux indésirables…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions avec un groupe F relevé pour le PSG. Les Parisiens seront opposés à Dortmund, l’AC Milan et Newcastle. Pour le quotidien sportif, « le Paris Saint-Germain est sans doute tombé dans le groupe le plus relevé depuis qu’il a retrouvé la Ligue des champions, en 2012. » L’Equipe explique que c’est une Europe incandescente et magnifique, passionnée et passionnante qui attend les champions de France dans cette phase de groupes. Avec les adversaires de ce calibre, le PSG « devra très vite montrer ce qu’il fait de mieux pour ne pas s’exposer à une mésaventure automnale. » Le quotidien sportif indique que le club de la capitale a un entraîneur qui connaît la compétition et un effectif qui semble taillé, quand même, pour sortir de ce groupe. Entre Dortmund, le Milan et Newcastle, le club italien paraît, actuellement, le plus costaud, avance L’Equipe. La saison dernière, il avait atteint le dernier carré de la compétition, étant éliminé par l’autre club milanais, l’Inter. « Alors, on attendra un peu avant de s’inquiéter et d’effectuer les premiers calculs. » Le quotidien sportif explique qu’avec les adversaires européens du PSG, il y aura de belles histoires à raconter. La rencontre des frères Hernandez, l’Arabie saoudite qui affronte le Qatar, Donnarumma qui retrouve Milan, Maignan le PSG…

Le Parisien évoque aussi ce tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec cette poule, il n’y aura pas de round d’observation, ni de tour de chauffe et encore moins de balade de santé, assure le quotidien francilien. « Cette fois-ci, le club de la capitale n’aura pas à attendre l’hiver et le couperet des 8es de finale pour savoir ce qu’il a vraiment dans le ventre. » C’est un casting quatre étoiles qui attend le PSG en Champions League cette saison. « Rarement, dans son histoire récente, le PSG n’avait dû se coltiner un menu aussi copieux à ce stade de la saison« , souligne le quotidien francilien. Le champion de France sait qu’un faux pas dans cette poule pourrait lui coûter cher. « En sortir vivant lui offrirait une sacrée dose de confiance pour la suite et lui permettrait de se projeter plus sereinement. » Le Parisien assure que le PSG devra être prêt, tout de suite, et assumer son statut de favori d’une poule dont il est difficile d’établir une véritable hiérarchie derrière.

Ce vendredi, c’est aussi le dernier jour du mercato dans les championnats européens. L’Equipe explique que cette dernière ligne droite s’annonce bouillante. En ce qui concerne le dossier Randal Kolo Muani, Nasser al-Khelaïfi va mener les discussions finales pour tenter de faire signer l’attaquant de Francfort, avance le quotidien sportif. « Une ultime proposition est attendue dans la journée pour convaincre le club allemand. » Pour faire baisser la note, le PSG aurait proposé d’inclure Hugo Ekitike dans la transaction. Francfort est intéressé par l’ancien Rémois, et même si les deux dossiers sont liés, ils devraient être réalisés en parallèle. « En d’autres termes, le PSG facilitera économiquement le transfert de l’ancien Rémois si un accord est trouvé pour Randal Kolo Muani. […] Le temps presse, mais les différents acteurs croient encore fort à une issue positive« , avance l’Equipe. En ce qui concerne Ekitike, les discussions entre les deux clubs ont repris ces dernières heures. Le numéro 44 parisien pourrait signer à Francfort avant la fin du mercato. « Dans le camp Ekitike, ouvert au départ, la donne est claire : pas question de baisser les émoluments du joueur. » Francfort, dont les premières propositions contractuelles ont été faibles, va devoir faire un effort significatif pour le convaincre, indique l’Equipe. Pour son longiligne attaquant, le PSG aurait repoussé une offre de prêt avec option d’achat de Crystal Palace. Un temps intéressé, West Ham se serait éloigné, à priori définitivement.

En ce qui concerne Marco Verratti, qui est annoncé proche de rejoindre Al-Arabi au Qatar, s’il est encore au PSG demain, cela ne signifiera pas qu’il le sera encore cette saison. Le mercato au Moyen-Orient ferme plus tard (7 septembre pour l’Arabie saoudite, le 18 pour le Qatar). En ce qui concerne le possible transfert de l’international italien, le PSG aurait trouvé un accord avec Al-Arabi à hauteur de 50 millions d’euros, avance le quotidien sportif. Mais du côté du joueur, il n’y a pas un accord complet avec le club qatari. Malgré ça, tout le monde se veut confiant dans ce dossier. En ce qui concerne les lofteurs, Georginio Wijnaldum a reçu une offre d’Al-Ettifaq (Arabie saoudite). Mais le club parisien refuse toute libération de contrat pour l’instant et demande une indemnité de transfert. Julian Draxler aurait une offre d’un club qatari et serait aussi dans le viseur de l’Arabie saoudite. Sunderland aimerait faire revenir Edouard Michut alors que clubs suisses, belges et turcs pourraient se positionner au-delà du 1er septembre pour lui assure l’Equipe. Annoncé dans le viseur de l’Eintracht Francfort, Timothée Pembélé aurait aussi une touche en Angleterre. Enfin, Colin Dagba est attendu à Auxerre alors que pour Layvin Kurzawa, à moins d’une surprise, il devrait rester au PSG.

Le Parisien évoque aussi ces 24 dernières de mercato pour le PSG et les avancées dans les dossiers Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike. Pour ce dernier, le club de la capitale, afin d’accélérer le mouvement, semblait prêt à se montrer conciliant et à revoir à la baisse ses demandes. « En contrepartie, l’Eintracht accepterait de baisser ses exigences concernant l’international français. » Selon les informations du quotidien francilien, même si les deux clubs se sont remis autour de la table hier pour faire avancer le dossier Kolo Muani, ce dernier « n’a pas connu d’avancées contrairement aux attentes initiales. » Une information que Nasser al-Khelaïfi a confirmée ce jeudi soir en marge du tirage au sort de la Ligue des champions indique Le Parisien. « Dans ce contexte, comment Paris peut-il encore boucler la venue de Randal Kolo Muani si l’équation Hugo Ekitike ne se résout pas ? À moins d’une offre conséquente de transfert sec en provenance de la capitale française, il semble en l’état compliqué de voir l’ex-Nantais s’engager avec Paris. » Les discussions vont se poursuivre ce vendredi pour tenter de trouver un accord. Malgré ça, Luis Campos aurait déjà activé un plan B, qui, selon les informations du Parisien, « ne mènerait pas à un profil d’attaquant star, mais plutôt d’un jeune prospect dont le nom n’a pas filtré. » Dans cette journée incertaine côté arrivée, le PSG a tout de même accueilli une bonne nouvelle avec la signature pour cinq ans de Bradley Barcola conclut le quotidien régional.