Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 24 août 2021 : l’avenir de Camavinga, les débuts de Messi à Reims et la folie autour de cet événement, le futur de Mbappé ou encore la blessure d’Icardi.

L’Équipe confirme que Lionel Messi devrait faire ses grands débuts en Ligue 1 ce dimanche à Reims et a interrogé le syndic de presse UJSF (Union des Journalistes de Sport en France) du Stade Auguste Delaune, Alexandre Aubram, sur l’effervescence à Reims pour cette rencontre historique : “On n’a jamais vu ça, rapporte celui qui gère les accréditations presse. Le record de journalistes pour un match à Delaune a été atteint le 2 mars 2013. Beckham faisait son troisième match avec le PSG, il y avait aussi Ibrahimovic, et ils étaient 113, photographes inclus. Là, on a déjà 122 demandes. Et il reste deux jours avant la clôture.“

Le quotidien sportif fait un point sur la situation d’Eduardo Camavinga et “l’enjeu brûlant” que représente son contrat. Rappelons qu’il ne lui reste qu’une saison. Le PSG “garde le lien avec les proches du joueur mais n’a pas formulé d’offre. Pour bénéficier d’un rapport de force favorable avec Rennes dans les dernières heures du 30 ou 31 août”. Le média sportif s’interroge.

Mauro Icardi avait “retrouvé une forme intéressante ces dernières semaines” mais son entorse de grade 2 de l’acromio claviculaire droite l’empêchera de postuler pour la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions (14/15 septembre).

Le Parisien de ce mardi s’intéresse aussi à Eduardo Camavinga et rapporte que l’international français (3 sélections) aimerait rejoindre le PSG mais les Rouge & Bleu n’ont formulé aucune offre au club breton. “Le PSG n’a pas fondamentalement besoin” de Camavinga mais “n’a sans doute pas envie de passer à côté de l’opportunité de recruter peut-être une future pépite” à un prix raisonnable.

Le quotidien francilien assure que le PSG s’intéresse toujours au marché des latéraux gauches. En ce qui concerne Kylian Mbappé, aucune négociation n’a lieu entre les dirigeants du PSG et du Real Madrid. Mais plus les jours passent et “plus son maintien dans la capitale française paraît plus que probable“, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien nous informe aussi que Leo Messi devrait faire sa première apparition dans le groupe de Mauricio Pochettino à Reims ce dimanche (20h45). “Arrivé à Paris depuis deux semaines, Messi a rapidement intégré les séances collectives. Il apparaît en jambes et affûté pour un joueur qui n’a pas eu de préparation complète […] le sextuple Ballon d’or souhaiterait jouer quelques minutes avant les joutes internationales. Reims est sa dernière fenêtre de tir” explique le média.

Le nom de Messi est “sur toutes les lèvres”, confirme l’Union de Reims. “Absent dans le Finistère, Messi semble bien parti pour jouer ses premières minutes avec le PSG face au Stade. Les déclarations de son entraîneur Mauricio Pochettino, auprès de nos confrères d’ESPN Argentina, ont apporté encore un peu plus d’eau au moulin des spéculations.”

“Camavinga, cette fois le départ est proche”, écrit Ouest-France. Beaucoup de signes l’ont prouvé dimanche. Si “aucune offre n’est parvenue au club”, le PSG “serait toujours intéressé pour s’adjoindre les services du jeune milieu défensif”, confirme le journal régional. Et on peut lire en conclusion : “Souhaitons-lui de rapidement pétiller de nouveau sur un terrain, même si ce n’est plus sous les couleurs de Rennes. D’ailleurs, s’il signait au PSG, il pourrait revenir au Roazhon Park dès le 3 octobre, mais le public aura sans doute les yeux rivés sur un autre joueur. Quoi que…”