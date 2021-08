Le PSG n’a toujours pas fait d’offre au Stade Rennais pour Camavinga (Goal)

À moins de deux semaines de la fin du mercato en France (mardi 31 août à 23h59), le PSG n’a peut-être pas encore terminé son mercato dans le sens des arrivées. Si le club de la capitale se concentre essentiellement sur le départ de certains de ses joueurs, une arrivée vers la fin de la période des transferts n’est pas à exclure. En conférence de presse, Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte à un nouvel élément. “Dans le football on ne sait jamais. Il peut y avoir des retournements de situation. Un club comme le PSG est toujours ouvert pour améliorer son effectif.”

Et depuis le début de ce mercato, deux noms sortent du lot au poste de milieu de terrain : Paul Pogba (Manchester United / juin 2022) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais / juin 2022). Si le premier cité est intéressé par un challenge au PSG, son club ne semble pas ouvert à un départ. Concernant l’autre international français, il ne souhaite pas prolonger avec son club formateur. Et afin d’avoir un minimum de liquidité, les dirigeants rennais seraient prêts à vendre leur joueur pour une somme avoisinant les 30M€. Autre bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu, le milieu de 18 ans est désireux de rejoindre le PSG. Mais comme le rapporte Goal.com, “Paris surveille mais n’a toujours rien proposé à l’international français et n’a pas non plus fait d’offre à Rennes.” Comme annoncé par d’autres médias, le vice-champion de France doit vendre avant d’envisager une arrivée.

Autre piste du PSG au début du mercato, le milieu de terrain, Romain Faivre, est toujours un joueur du Stade Brestois 29. “La venue du joueur de 23 ans s’est refroidie alors que Leonardo a multiplié les contacts en fin de saison”, conclut Goal.