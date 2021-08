AS et Marca se basent sur RMC pour remettre Mbappé en Une

RMC ou Radio Montecarlo (comme l’appelle à l’ancienne Marca) a inspiré la ligne éditoriale de la presse sportive madrilène. Coup double à la Une ce mardi avec Kylian Mbappé. “En France on voit un transfert. Le PSG ouvre enfin la porte. Radio Montecarlo rapporte que le joueur a rejeté une offre de prolongation de contrat de 5+1 par envie de jouer à Madrid” écrit Marca en première page. Comme depuis deux jours, dans le journal AS on parle de clés, et on va plus loin en parlant d’un Cristiano Ronaldo au PSG à la place de Kylian Mbappé pour constituer un trio avec Neymar et Lionel Messi.

Mais les journalistes espagnols ont-ils bien compris l’article de Jérôme Rothen et Loïc Tanzi ? Ils ont en tout cas un peu choisi ce qui leur plaisait. Car si RMC parle d’une proposition refusée par Kylian Mbappé, on lit aussi ceci : “Pour que Kylian Mbappé quitte le PSG avant le 31 août, il reste deux énormes obstacles: que le Real Madrid fasse une offre et que Paris l’accepte. La première condition est discutée depuis plusieurs semaines dans la capitale espagnole et plusieurs sources assurent que les dirigeants merengue veulent faire cette offre. Si ces deux conditions sont réunies, et seulement si elles sont réunies, la réflexion de Kylian Mbappé sur un départ s’ouvrira et la probabilité de le voir rejoindre le Real Madrid sera alors très grande. En attendant, Paris n’a reçu aucune approche espagnole. Un seul club s’est manifesté concrètement ces dernières semaines et il est anglais.“ Bref, pas de quoi parler “d’accélération” à ce stade dans la perspective d’un transfert au Real Madrid comme le fait Marca ce mardi 24 août. Mais il n’est pas impossible que le PSG “se résigne” lors de cette dernière semaine de mercato, comme l’espère AS. Ce journal a bien relevé que le nom de Richarlison (Everton) avait été soufflé par Neymar – selon RMC toujours – en cas de départ de Kylian Mbappé du PSG. De quoi exciter les espoirs madrilènes car l’hypothèse existerait au sein du club parisien. La dernière semaine du mercato s’annonce intense.