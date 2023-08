Revue de Presse PSG : Capitanat, Kolo Muani, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 22 août 2023. La réélection de Marquinhos qui fait débat, Barcola priorise le PSG même si le club a ralenti les négociations, Kolo Muani toujours ciblé, Verratti encore loin d’un départ…

Le quotidien L’Équipe révèle que Bradley Barcola souhaite quitter l’OL cet été. L’Europe du foot surveillerait de près le jeune attaquant des rhodaniens. Le premier tournant dans l’avenir du joueur ? Avoir rejoint l’écurie de Jorge Mendes : « Et on ne prend pas Jorge Mendes comme agent lorsqu’on veut continuer dans son club, persifle-t-on à l’OL. Bradley a la tête ailleurs, même si son comportement au quotidien reste exemplaire. » Alors que Lyon vit un début de saison très compliqué (2 défaites en 2 matchs), l’international espoir « semble bien décidé à saisir ses opportunités de départ et a fait savoir au club que si tout le monde s’y retrouvait, il aimerait rejoindre un projet sportif plus important » explique le quotidien sportif. Le PSG souhaite toujours l’attirer mais n’a pas encore avancé sur ce dossier et ont même eu un gros coup de frein. En effet, les Parisiens ont décidé de ralentir les négociations pour Barcola ce mardi soir, en insistant sur le fait que John Textor changeait de prix tous les jours jugeant aussi les montants déraisonnables. Les discussions ne reprendront pas tant que l’OL ne change pas.

De plus, les dirigeants parisiens souhaiteraient tout d’abord conclure le dossier Randal Kolo Muani, avant de savoir quel budget ils pourront dégager pour l’ailier lyonnais, dans les derniers instants du mercato. Le journal sportif rapporte que Barcola a été touché et perturbé par les prises de renseignements de nombreux cadors européens dont Barcelone, Manchester City, Chelsea. Des concurrents de taille pour le Paris Saint-Germain pour ce joueur si convoité.

Le média sportif fait un point sur la situation de Randal Kolo Muani et révèle qu’après l’offre de 60 M€ + 10 M€ de bonus adressée par le PSG et refusée par Francfort, les deux clubs restent en discussion pour trouver la meilleure solution. Paris devait envoyer par la suite une deuxième offre de 70 M€, avec des bonus pour le joueur. De nouvelles négociations directes sont prévues ce mercredi. De son côté, Luis Campos espérait encore pouvoir négocier un prêt avec option d’achat ou une vente d’Hugo Ekitike avec Francfort. Selon L’Équipe, l’attaquant souhaite encore regarder ses options ailleurs alors que West Ham et l’AC Milan espèrent avancer sur le dossier

L’Équipe revient aussi sur la « réélection » de Marquinhos en tant que capitaine du PSG et ceci en moins d’une semaine. Lors de ce vote à bulletin secret, 5 noms étaient présentés aux joueurs : Marquinhos, donc, mais aussi Kylian Mbappé, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira. Pour le quotidien sportif, le défenseur ne ressort pourtant pas renforcé de cette affaire. Certains ont essayé de lui faire perdre son brassard alors qu’on pensait le débat clos. Ce sont les dirigeants parisiens qui ont souhaité refaire une élection mardi matin, mais à bulletins secrets cette fois-ci, estimant qu’à visage découvert, les joueurs avaient plus de mal à acter leur décision. Cette décision de recommencer, et pour le moins surprenante, ne pourrait pas venir de l’Espagnol puisque ce dernier semblait satisfait par le premier vote réalisé vendredi dernier. « Certaines sources évoquent des crispations dans l’effectif sur le fait de ne pas pouvoir pleinement donner son avis sans créer des tensions internes. Et une volonté de la direction de tourner encore une nouvelle page cet été en nommant un nouvel élément […] Le résultat final est un moindre mal pour Paris, qui s’évite une nouvelle polémique et de nouveaux problèmes à régler avec le Brésilien en cas de changement de capitanat » conclut L’Équipe.

Sur le marché des transferts, Marco Verratti a trouvé un accord de principe avec le numéro 6 du PSG, Al-Ahli a refroidi les négociations. Et pour cause, l’entourage du joueur souhaitait revenir dessus avec une contre-proposition. « Une situation qui n’a pas plu aux dirigeants saoudiens qui ont mis sur pause les discussions en attendant de voir l’évolution de leurs autres pistes au milieu de terrain », rapporte L’Equipe. La formation basée à Djeddah a déjà mené des négociations avec Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Milan) et un autre milieu de terrain dont le nom n’a pas filtré, précise L’E. Reste désormais à connaître l’évolution des discussions avec l’autre club d’Arabie saoudite, Al-Hilal, qui avait déjà formulé une offre de 30M€, refusée par la direction du PSG qui en attendrait au minimum 60M€. Surtout que les prétendants en Europe (Bayern Munich, Manchester United) ne sont pas encore passés à l’offensive. À 9 jours de la fermeture du mercato estival (le 31 août à 23h59), le futur de Marco Verratti est toujours aussi incertain et pour le moment l’Italien de 30 ans continue à s’entraîner avec le groupe principal des Rouge & Bleu.

Le Parisien revient sur le fameux vote réalisé par l’effectif pour nommer (de nouveau) Marquinhos en tant que capitaine cette saison. Ce vote a été réalisé à bulletins secrets ce mardi matin, après qu’un premier scrutin ait été réalisé à mains levées. Mais cette manière avait fait naître un imbroglio chez certains dirigeants Rouge & Bleu, qui souhaitaient revoir le modèle pour que chacun puisse voter en son âme et conscience. Cinq choix étaient possibles ce mardi : Marco Verratti, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé et Danilo Pereira. Danilo, et surtout Kylian Mbappé, faisaient office d’outsiders. Luis Enrique a donc décidé de laisser ses joueurs trancher en faveur du Brésilien. Le choix a donc été d’opter pour la continuité. Malgré certaines sollicitations cet été, notamment du côté de l’Arabie saoudite, le joueur n’entend pas quitter le PSG où son contrat a été prolongé il y a trois mois jusqu’en 2028. « Il aime la ville, le club, son blason. Reste qu’il lui faudra convaincre bien plus sur le terrain pour s’assurer à coup sûr une place de titulaire dans l’équipe de Luis Enrique » explique Le Parisien. Malgré une rude concurrence à son poste, le cercle proche de Marquinhos le décrit comme « investi à 100 % dans le projet, déterminé à faire une grande saison au sein d’un groupe qu’il espère soudé pour tirer le club le plus haut possible. »

Le quotidien francilien revient sur la blessure de Lee Kang-in qui sera absent pour les deux prochaines sorties contre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais. Le joueur est donc forfait « au moins » jusqu’au 17 septembre et la réception de l’OGC Nice. Selon Le Parisien, l’international sud-coréen pourrait même manquer d’autres sorties comme la Ligue des Champions (qui reprend le 19/20 septembre) en fonction de l’évolution de sa blessure.