Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 6 avril 2024. Bien préparer le Barça avec la réception de Clermont, qui pour remplacer Hakimi contre Barcelone ? Marquinhos qui peut s’offrir un record…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la rencontre entre le PSG et Clermont, dernière répétition pour les Parisiens avant la réception du FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Comme l’explique le quotidien francilien, le match de demain n’est pas le plus attendu du mois d’avril. « La tentation d’un relâchement face à la pire attaque du championnat, qui n’a remporté que deux matches depuis le début de l’année, existe forcément », avance Le Parisien. Mais hier après-midi, en conférence de presse, Luis Enrique a tout de suite recentré le débat sur le match de ce soir. « Je ne veux aucun joueur qui pense au FC Barcelone, je veux seulement des joueurs qui pensent à Clermont« , a martelé le coach du PSG devant les journalistes. « En forçant le trait, on peut se dire que le meilleur moyen d’y arriver et d’éviter toute dispersion consistera à aligner ce samedi les éléments qui ne joueront pas mercredi », conclut le quotidien francilien.

Le Parisien se demande également qui prendra la place d’Achraf Hakimi dans le onze du PSG contre le FC Barcelone, lui qui est suspendu pour la manche aller. Le quotidien francilien explique que Luis Enrique, « dans sa logique de rotation constante, a déjà essayé plusieurs autres éléments dans ce registre. » En premier lieu, il y a Warren Zaïre-Emery, qui a remplacé l’international marocain à six reprises cette saison. Le titi « a pour lui sa résistance à l’impact et cette intelligence pour compenser les courses de ses partenaires. Il peut aisément aller de l’avant pour s’insérer dans le cœur du jeu, sa zone préférentielle, même s’il perd alors de son influence au premier pressing. Une mission dans laquelle il avait excellé au retour contre la Real Sociedad. » Si Nordi Mukiele semblerait la solution adéquate mais son crédit est trop limité aux yeux de l’entraîneur pour qu’il démarre une rencontre de cette importance. Carlos Soler, qui a déjà joué à ce poste cette saison, « est un profil qui correspond un peu plus aux exigences tactiques de Luis Enrique mais il ne totalise que huit petites minutes en Ligue des champions cette saison. Trop peu pour l’imaginer débuter. » Le Parisien évoque une troisième solution, Marquinhos. Contre Rennes, où il a rassuré sur son état de forme, on a vu le capitaine du PSG se déporter à droite sur plusieurs séquences, analyse le quotidien francilien. « En libérant Nuno Mendes dans ses tâches offensives, Luis Enrique pourrait le choisir, lui, pour assurer la compensation de l’autre côté. » Ce choix impliquerait de faire évoluer l’axe, où Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Danilo Pereira et, dans un degré moindre, Milan Skriniar sont susceptibles de jouer, conclut Le Parisien.

A voir aussi : Stéphan : « C’est le PSG le plus fort des cinq dernières années »

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque également la rencontre entre le PSG et Clermont. Avec 12 points d’avance sur Brest, le PSG doit encore gagner trois matches pour s’offrir le titre de champion de France. « Le discours initial d’un projet mettant de côté les résultats européens pour se concentrer uniquement sur le style de jeu et la construction d’une identité a en tout cas changé. Tout le monde en interne se veut désormais très ambitieux sur cette fin de saison, conscient d’avoir l’opportunité de réaliser une année bien plus accomplie que prévu », avance le quotidien sportif. Cette rencontre contre les Clermontois n’est pas un laboratoire ou une répétition, lance l’Equipe. Luis Enrique a expliqué qu’il souhaitait que ses joueurs pensent uniquement à Clermont, pas au FC Barcelone. « L’Espagnol sait que ce ne sera pas possible, pour la majorité de ses joueurs, de faire abstraction du rendez-vous européen. Il fera tourner pour éviter la décompression, une baisse de motivation, la peur de la blessure face à une équipe qui joue son maintien ou tout simplement un manque d’implication. » Avant le match aller contre la Real Sociedad, le PSG s’était imposé contre Lille avec une équipe bis. « À l’image de ce précédent, Luis Enrique a pris l’habitude d’incorporer des joueurs qui n’ont pas d’autres choix que de se montrer dans ce type de match. » Randal Kolo Muani, qui n’a plus marqué en Ligue 1 depuis le 10 février, ou bien Manuel Ugarte, dont la place face à Barcelone est loin d’être assurée, ne peuvent laisser passer leur chance, assure l’Equipe. Suspendu pour la manche aller contre Barcelone, Achraf Hakimi devrait débuter ce soir. « Mais si tout se passe bien pour le club de la capitale, les remplacements du Catalan donneront peut-être une tendance pour mercredi », conclut le quotidien sportif.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Marquinhos. Après presque deux mois d’absence, le capitaine du PSG a rejoué contre Rennes mercredi soir (1-0). Un 434e match sous le maillot Rouge & Bleu qui le rapproche du recordman des matches disputés avec le PSG, Jean-Marc Pilorget et ses 435 rencontres avec Paris entre 1975 et 1989. Pour poursuivre sa reprise de rythme, le Brésilien pourrait à nouveau avoir du temps de jeu ce samedi, avance l’Equipe. Si tel était le cas, il égalerait donc l’ancien défenseur et pourrait s’offrir le record contre le FC Barcelone, lui qui postule à une place pour le quart de finale aller de Ligue des champions mercredi soir. « S’il reste pour le moment sur une saison assez ordinaire, « Marqui » conserve du crédit aux yeux de son entraîneur. Les deux hommes ont des caractères très différents mais ce dernier retrouve en lui plusieurs caractéristiques du joueur qu’il était : état d’esprit collectif, engagement sans faille, sens du sacrifice, respect de l’institution. » Arrivé au PSG en 2013, et encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international brésilien (29 ans) se verrait bien finir sa carrière au PSG. « Il serait tentant de se dire que la belle histoire est écrite d’avance. Pas si évident », lance le quotidien sportif. Pour cela, il n’aura pas de passe-droit, et d’ailleurs, il le sait et n’en demande pas. Derrière les paroles positives de son coach, le management mis en place et la vive concurrence à laquelle il est exposé n’offrent plus de garanties définitives, avance le quotidien sportif. « Plus globalement, un point est prévu à l’issue de la saison pour faire le bilan de chaque membre de l’effectif et se projeter sur la suite. Contrairement à l’époque où il y avait des « intransférables », le traitement réservé l’été dernier à Neymar ou Marco Verratti montre qu’absolument personne ne peut se prétendre à l’abri », conclut l’Equipe.