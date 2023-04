Légende du Paris Saint-Germain, dont il a défendu les couleurs entre 1975 et 1989, Jean-Marc Pilorget détient le record de matches joués sous la tunique rouge et bleu (435). Pour PSG.fr, l’ancien défenseur s’est exprimé sur ce record ainsi que sa fierté d’avoir évoluer au sein du club de la capitale.

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG reçoit le RC Lens dans son antre du Parc des Princes. À cette occasion, et alors que cette opposition pourrait être décisive dans la course au titre, le club parisien a invité Jean-Marc Pilorget. L’ancien défenseur sera notamment présent sur la chaîne Twitch du club avant la partie.

Les mots forts de Jean-Marc Pilorget

Jean-Marc Pilorget a également profité de sa présence afin de délivrer quelques mots concernant son long et fructueux passage en tant que joueur du PSG. Pour PSG.fr, il a tout d’abord évoqué son record de matches, encore inégalé en 2023. « Ça me procure une grande fierté d’avoir été fidèle au club que j’aime. J’ai passé pratiquement toute ma carrière à Paris, en dehors d’une année à Cannes et une dernière saison à Guingamp. Mais oui, c’est une très grande fierté d’avoir porté ce beau maillot et d’avoir essayé d’apporter ma pierre à l’édifice. Quant à mon successeur pour le record, il devrait le battre la saison prochaine. Ce sera soit Marco Verratti (409 matches), soit Marquinhos (400 matches). »

Dans un second temps, Jean-Marc Pilorget a expliqué ce que représentait le PSG à ces yeux. Des mots très forts de la part d’un amoureux du club et ce, dès sa première heure. « Quand j’y arrive, c’était tout nouveau. Quand j’ai commencé à rêver d’y jouer, le club n’était même pas encore en Division 1 ! J’avais même refusé un an et demi avant un contrat à Strasbourg, j’avais inventé l’excuse de ne pas vouloir quitter ma famille, mes copains mais en fait, j’avais autre chose en tête : signer et jouer à Paris. Ce n’était pas encore un grand club mais c’était le club où je voulais jouer. Mon club. »

Grand partisan du premier titre de champion de France de l’Histoire du PSG, c’était en 1986, Jean-Marc Pilorget sortait pourtant d’un grave accident de la route avant que l’exercice ne se lance. L’occasion pour lui de raconter une sacrée anecdote à ce sujet. « Je reviens après mon grave accident de la route. C’est Gérard Houllier qui est le coach parisien et qui me fait confiance dès le départ. Je n’avais toujours pas rejoué. Je me souviens très bien des mots de Gérard quand il est arrivé. Il m’a pris à part pour me dire : « Je te connais, je sais ce que tu as fait avant ton accident et je vais te faire confiance. » Il m’a donc boosté direct ! Et je n’ai rien lâché même si parfois, je jouais sur une jambe. Je ne l’ai jamais dit mais j’ai disputé toute la saison sur une jambe. C’était difficile, j’avais des douleurs… Mais j’ai fait tous les matches. Ça a été une grande fierté pour moi, en plus du titre. Avant même l’accident, je savais ce que je voulais. J’ai toujours eu un mental à toute épreuve et cet accident m’a encore renforcé. Je vais vous raconter quelque chose : Francis Borelli affrète un avion sanitaire pour me rapatrier à Paris. Et là, j’entends une chose que je n’aurais pas dû entendre : ma maman demande au chirurgien si son fils pourra un jour rejouer au football. Et le chirurgien lui répond : « Madame, s’il remarche, c’est déjà bien. » Ma réaction a été de me dire : « Tu vas voir si je ne vais pas rejouer au foot ! Tu vas voir… ».