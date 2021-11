Revue de Presse PSG : défense à trois, Ramos, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 1er novembre 2021. L’avenir de Sergio Ramos au PSG remis en question, les bienfaits de la défense à trois, les états de forme de Leo Messi & Kylian Mbappé et plusieurs Parisiens présents dans onze-type de la 12e journée de L1.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoqué le cas Sergio Ramos. Quatre mois après sa signature avec le PSG, l’international espagnol n’a toujours pas disputé le moindre match avec sa nouvelle équipe. Arrivé libre de tout contrat après 16 années au Real Madrid, « La promesse de l’aube qu’il incarnait en début de saison s’est muée en promesse de l’ombre. » Concernant son état de santé, le directeur sportif parisien, Leonardo, n’a pas voulu se montrer alarmant : « On savait tout », avait-il déclaré après la victoire face au LOSC au sujet de l’état physique du joueur. Si certaines personnes sont toujours optimistes pour un retour à la compétition du défenseur de 35 ans dans un avenir proche, en interne « la confiance que certains accordaient au retour de l’Espagnol au moment de sa signature n’est aujourd’hui plus inébranlable », rapporte LP. Même si ce n’est pas à l’ordre du jour, l’option d’une résiliation de contrat « ne tient plus de la science-fiction » car le PSG a intégré le fait que « qu’il ait pu se tromper dans son choix. » Victime de nombreuses blessures (genou, tendon d’Achille, mollets et Covid-19) en 2021, Sergio Ramos a seulement disputé 5 rencontres cette année en club, dont le dernier match remonte à la demi-finale de Ligue des champions face à Chelsea en mai dernier.

Le quotidien francilien évoque notamment le possible passage à une défense à trois. Déjà décisif face au RB leipzig (3-2) en Ligue des champions, le changement de schéma a de nouveau permis au PSG de renverser une situation défavorable face au LOSC vendredi dernier (2-1). « Une réussite totale, avec des latéraux plus hauts, qui ont permis de stabiliser le bloc, libérant le trio offensif dans les trente derniers mètres adverses. » De son côté, Marquinhos a profité de ce changement pour se projeter vers l’attaque comme en témoigne son but égalisateur. Alors que Thomas Tuchel n’avait pas convaincu avec ce sytème lors de son passage au PSG (2018-2020), « les joueurs semblent moins réticents aujourd’hui, ce qui peut pousser Pochettino à retenter l’expérience. » En attendant un hypothétique retour de Sergio Ramos, Abdou Diallo, Thilo Kehrer voire Danilo Pereira peuvent occuper ce rôle de troisième défenseur aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe.

À deux jours du déplacement au RB Leipzig pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions, L’Equipe fait un point sur l’infirmerie du PSG. Sorti à la pause face au LOSC vendredi, Leo Messi a ressenti une gêne musculaire derrière la cuisse. Ainsi, le staff parisien suit de près l’évolution de l’Argentin afin que « cette gêne ne se transforme pas en lésion. » De plus, la Pulga souffre également d’un petit soucis au genou. Ce dimanche, l’attaquant a travaillé à l’écart avec un kiné. Si l’optimisme règne pour sa présence face au club allemand ce mercredi, « Mauricio Pochettino ne prendra aucun risque non plus et prendra sa décision en fonction de l’évolution de la gêne de son compatriote. » De son côté, Kylian Mbappé va mieux. Victime d’une infection ORL la semaine passée, la présence du numéro 7 parisien est « une quasi certitude » sauf contretemps de dernières minutes. On rappelle qu’Ángel Di María fera son retour dans le groupe, après trois matches de suspension en C1, tout comme Achraf Hakimi, suspendu face au LOSC.

Grâce à une victoire au finish face au LOSC (2-1) il y a trois jours, le PSG place cinq de ses joueurs dans le onze-type de la 12e journée de L’Equipe : Gigio Donnarumma, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Ángel Di María et Neymar Jr. Une victoire obtenue grâce à une charnière centrale décisif mais aussi aux trois autres stars « qui fêtent leur première cape » dans l’équipe type d’une journée de L1.