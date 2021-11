Après 21 ans passées au FC Barcelone, Leo Messi – en fin de contrat – a décidé de vivre sa deuxième expérience en club avec le PSG. Arrivé libre de tout contrat, l’international argentin a paraphé un contrat de deux ans (jusqu’en juin 2023) avec une année supplémentaire en option. Près de trois mois après sa signature, le nouveau joueur du PSG a accordé un entretien au quotidien catalan Sport (réalisé après le match face au RB Leipzig, ndlr). Il évoque son intégration dans le vestiaire, ses ambitions avec le club, son après-carrière et les propos de son ancien président, Joan Laporta. Extraits choisis.

Comment se passe ses premiers mois à Paris

« Depuis mon arrivée, j’ai l’impression d’être dans le vestiaire depuis longtemps car il y a beaucoup de personnes que je connais, des gens qui parlent espagnol et cela fait que l’adaptation est beaucoup plus rapide, honnêtement. Au niveau sportif, j’ai l’impression que ça ne commence pas vraiment car j’ai des matches avec l’équipe nationale tous les mois. Tu viens de t’installer et tu dois à chaque fois repartir, cela rend les choses plus difficiles mais petit à petit j’entre dans la dynamique du club car au-delà du fait que je sois là depuis deux mois, je n’ai pas joué beaucoup de matches (8). On s’habitue encore aux choses. »

Le PSG est-il le favori pour remporter la C1 ?

« Oui, quand je suis arrivé ici, c’était l’une des principales raisons. Comme je l’ai dit lors de mes adieux, jusqu’au dernier moment où je joue, je vais essayer de continuer à gagner des choses. Quand j’ai pris la décision de venir au PSG, c’était l’une des raisons parce qu’ils ont une grande équipe, une envie de continuer à grandir en tant que club, de gagner la Ligue des champions après tant d’années à essayer. Pour tout cela, j’ai décidé de venir ici et ce sont aussi mes objectifs. »

Sa relation avec Neymar et Mbappé

« La vérité est que tout le vestiaire est spectaculaire. Ils m’ont rendu les choses très faciles. J’ai une relation de longue date avec Ney’, nous avons continué à parler malgré le fait de ne pas jouer ensemble. Avec Kylian au début c’était bizarre car on ne savait pas s’il restait ou partait. Heureusement, nous apprenons à nous connaître davantage, sur et en-dehors du terrain. Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, c’est très bien. »

La Ligue des champions, le grand objectif du club ?

« Oui, c’est mon grand objectif et celui du club. Il parie depuis longtemps sur la volonté de gagner la Ligue des champions. Ils étaient très proches et c’est un grand objectif. Nous sommes l’un des candidats mais pas le seul. Tout le monde parle du PSG à cause des joueurs présents mais il y a d’autres très bonnes équipes qui travaillent ensemble depuis des années comme Manchester City, le Bayern, Liverpool, l’Atlético Madrid, Chelsea… Il y a un certain nombre d’équipes ayant le pouvoir de remporter la Ligue des champions. Le meilleur ne gagne pas toujours car cela dépend de nombreux détails ou circonstances. Tout peut arriver même si nous sommes l’un des candidats. »

Un grand changement dans sa vie

« La vérité est que oui. C’était un grand changement que je n’avais pas imaginé, comme je l’avais dit à l’époque. Heureusement que je suis installé, les enfants sont déjà scolarisés, nous sommes plus ou moins installés dans la routine du quotidien. Nous sommes contents. »

Peut-il gagner un septième Ballon d’Or ?

« Si je suis honnête, je ne pense pas. Ma plus grande récompense a été ce que j’ai pu accomplir avec l’équipe nationale (la Copa America). Après avoir tant lutté et combattu pour cet exploit, c’était le meilleur pour tout ce qu’il en a coûté. Si je gagne le Ballon d’Or, ce serait extraordinaire pour ce que cela signifierait d’en gagner un de plus. Le septième serait fou. Sinon, j’ai déjà atteint un de mes grands objectifs. Je suis très heureux de ce qui s’est passé et maintenant que tout ce qui doit arriver arrivera. »

Son après-carrière

« Oui, j’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club (le FC Barcelone) de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à la réussite du club. J’aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera d’une autre manière. S’il y a une possibilité, j’aimerais revenir pour apporter ma contribution de quelque manière que ce soit, car c’est le club que j’aime et je voudrais qu’il continue à être bon, qu’il continue à grandir et qu’il continue à être l’un des meilleurs au monde. »

Les propos de Joan Laporta, qui aurait aimé qu’il joue gratuitement

« Nous étions en mesure d’aider davantage le club. Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone. Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement. Les mots du président m’ont blessé, je pense qu’il n’a pas besoin de dire ça, c’est comme mettre la balle dans l’autre camp et ne pas en assumer les conséquences, ni prendre en charge les choses. Cela fait réfléchir les gens ou génère un doute. Je crois que je ne le mérite pas. »