Revue de presse PSG : Défense, Dembélé, FC Barcelone…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 avril 2024. Quelle défense alignée contre le FC Barcelone ? Ousmane Dembélé, pièce maîtresse du onze du PSG, la préparation du Barça…

Dans son édition du jour, l’Equipe se projette sur le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone mercredi soir. Et le quotidien se demande quelle défense Luis Enrique va aligner. Une chose est sûre, le technicien espagnol devra faire sans Achraf Hakimi, suspendu pour cette manche aller en raison d’une accumulation de carton. « Pas forcément l’absence la mieux venue au regard de la structure de l’effectif parisien. Le latéral droit marocain n’a pas vraiment de doublure au poste, l’entraîneur espagnol étant très réticent à aligner Nordi Mukiele dans ce rôle. » L’Equipe explique que si sa cuisse gauche et son mollet le laissent tranquille, il y a de forte chance que Warren Zaïre-Emery remplace l’international marocain. Il est peu probable, cependant, qu’il se montre aussi offensif que son coéquipier marocain l’a été contre Rennes, avance le quotidien sportif. « Ce n’est pas le rôle qu’il préfère, pas celui dans lequel il est le plus à l’aise, notamment dans les un-contre-un sur les petits périmètres, et la présence potentielle d’un dribbleur comme Raphinha ou Joao Felix, en face, n’est pas de nature à rassurer, mais Zaïre-Emery demeure un meilleur défenseur que Carlos Soler, par exemple, l’autre Parisien utilisé dans ce registre cette saison. »

Pour le poste de latéral gauche, si l’expérience de Lucas Hernandez pourrait être un plus, ses trois dernières prestations à ce poste, avec le PSG et en sélection, l’ont montré en souffrance en ce moment. « Le retour de Nuno Mendes à un niveau proche de son sommet pourrait inciter Luis Enrique à titulariser le Portugais en C1, d’autant plus que ses qualités de projection et de débordement dessinent une menace sérieuse pour Barcelone. » En défense centrale, Lucas Hernandez pourrait être titularisé. L’international français sera suspendu pour le retour en cas de carton jaune. « Défendra-t-il complètement libéré connaissant cette donnée ? », se demande l’Equipe. L’autre possibilité se nomme Lucas Beraldo, qui est fortement apprécié par Luis Enrique. S’il est titularisé, il sera associé à Marquinhos. Contre Rennes, le capitaine du PSG a montré qu’il était déjà en jambes. « À ce niveau de la compétition, Luis Enrique sait que l’expérience de son capitaine est un atout dont il serait dangereux de se priver. D’autant plus que s’il décidait de miser sur la jeunesse de Zaïre-Emery, Beraldo et Nuno Mendes (21 ans), ces trois joueurs compteraient un total de vingt-sept matches de C1 dans leur carrière », conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi la préparation du FC Barcelone avant le match du PSG. Les Barcelonais auront eu neuf jours sans jouer entre leur dernier match et le déplacement au Parc des Princes. En raison de la finale de Coupe du Roi ce week-end, le club barcelonais a vu son match de Liga reporté. Cette période d’inactivé est-elle une bonne ou mauvaise chose, se demande l’Equipe. « Si Xavi bénit le temps dont il dispose avec ses joueurs, le manque de rythme depuis le match contre Las Palmas (30 mars), pourrait jouer quelques tours. » Le quotidien sportif explique que certains joueurs catalans, pour ne pas se laisser endormir, ont fait l’impasse sur les joueurs de repos accordés par leur entraîneur. Blessés de longue date, Pedri et Frenkie de Jong sont attendus à l’entraînement à la fin de la semaine. « Si leur titularisation n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour, l’optimisme règne concernant leur présence dans le groupe pour défier le PSG. » Invaincu depuis le 27 janvier, le Barça a de nombreuses fois souffert d’un déficit physique face à ses adversaires. Désormais, les joueurs barcelonais affichent une meilleure forme, plus en adéquation avec les prochaines échéances, conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Ousmane Dembélé, l’une des pièces maîtresses du onze du PSG. Alors qu’il fait d’énorme différence sur le terrain, l’international français pèche dans la finition. Même s’il a réalisé 13 passes décisives toutes compétitions depuis le début de la saison, il n’a marqué qu’à une seule reprise. Selon le quotidien francilien, il est conscient, depuis le début de saison, qu’il doit faire mieux dans ce domaine. « Et le voir rater devant le but après s’être créé des occasions presque tout seul est un crève-cœur pour tous ceux qui se délectent de ses dribbles. » Ces chiffres si faibles devant le but s’expliquent aussi et surtout par le rôle que lui attribue Luis Enrique, avance Le Parisien. « En première partie de saison, son positionnement, collé à la ligne de touche, avait pour objectif d’animer le couloir droit avec Hakimi, de permettre à son équipe de gagner des mètres avec le ballon, de jouer des un-contre-un, de déséquilibrer avant de trouver la dernière passe. » Un plan de jeu qu’il exécute avec succès, comme en atteste son statut de meilleur passeur de l’équipe (13 offrandes) mais qui l’a forcément éloigné du but, entamant aussi sa lucidité au moment de conclure, défend Le Parisien. Mais depuis quelques semaines, le numéro 10 du PSG « n’est plus cantonné à cette aile et est même devenu la variable d’ajustement du secteur offensif, l’homme qui déclenche tout et dont la progression dans le timing de la passe a été remarquée. » Un rôle de meneur qui correspond à certaines mises en place effectuées au début de la saison, que le joueur affectionne particulièrement au point de vouloir y évoluer plus souvent, assure le quotidien francilien. « Mercredi, alors que le FC Barcelone se présente au Parc des Princes pour le quart de finale aller de la Ligue des champions, une nouvelle bataille tactique se profile. Et il y a fort à parier qu’Ousmane Dembélé y jouera un rôle prépondérant », conclut Le Parisien.