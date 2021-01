Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 janvier 2021, alors que dans trois jours s’achèvera le mercato hivernal.

“Si le PSG recrute, ce sera, comme lors du précédent mercato, au dernier moment. Idem pour d’éventuels départs“, prévient L’Equipe. “À date, aucune opération départ n’est dans les tuyaux. Les partants potentiels (Draxler, Gueye, Paredes ou encore Kehrer et Diallo) ne quitteront pas la capitale cet hiver. Déjà parce qu’ils ne le souhaitent pas, et qu’à ce jour, en interne, une offre de dernière minute est jugée très improbable. La direction attend pourtant de Leonardo qu’il cède pour au moins 60M€ d’ici au 30 juin […] Les conditions ne sont pas encore réunies pour un prêt d’Alli. Pourtant, le joueur est partant. Si ce dossier se décante, ce sera certainement dans les dernières heures imparties, ce week-end voire lundi, dernier jour des tractations. Au-delà du montage, l’intérêt de ce recrutement interroge dans un compartiment offensif où le PSG est très fourni. En quatre mois de compétition, ce sera difficile pour Alli de s’imposer et de trouver une complémentarité avec ses nouveaux coéquipiers. L’épilogue est proche. Mais avec Paris, même quand on pense que tout est fini, il peut encore se passer quelque chose.”

L’Équipe constate la confiance de Mauricio Pochettino à Layvin Kurzawa… Mais “au point de devenir plus qu’une doublure ? Car son côté insaisissable restera le fil rouge de sa carrière“. Mais Layvin Kurzawa “a fini par réaliser qu’il lui faudrait travailler plus pour rejouer plus, dans un club comme le PSG“, lit-on. “Il a gagné en fiabilité défensive, ce qui compte pour un latéral, sans perdre pour autant ses qualités de contre-attaquant, à l’image de son but à Angers ou de sa bicyclette contre Montpellier. Malgré tout, il peut encore déplorer quelques moments d’égarement, comme lorsqu’il répond aux provocations des bancs adverses, ce que les huis clos laissent facilement transpirer. À un moment, Tuchel avait cru être parvenu à dompter ses errements pour en faire un peu plus qu’une doublure. Aujourd’hui, Pochettino a le droit de l’espérer, lui aussi.”

Dimanche (15h), le PSG se déplacera à Lorient. On se dirige vers un forfait de Marquinhos, qui soigne une petite lésion à l’adducteur. Aucun risque ne sera pris avec le capitaine. Quant à Ander Herrera (gêne musculaire), il est toujours aux soins. Avec Juan Bernat (reprise), on comptabilise à priori trois indisponibilités pour la rencontre au Moustoir. Ou quatre, car Le Parisien ajoute Keylor Navas. Par précaution. Surtout que Mauricio Pochettino “dispose d’un groupe assez fourni pour voyager dans le Morbihan.” En outre, le journal francilien liste les gagnants et perdants depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino (voir ici). Et il se penche sur un tout jeune milieu de terrain originaire du Bourget : Nahil Kanté (13 ans), repéré à PSG Academy d’Aubervilliers. L’adolescent qui a tout d’un crack a maintenant un contrat de 6 ans avec le club. “Son profil ? Un n°6 à la Marco Verratti. Capable de récupérer le ballon, d’orienter, de monter balle au pied. Beaucoup l’affirment : difficile de trouver aussi complet à son âge.”