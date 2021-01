Lors de la trêve hivernale, le PSG a décidé de changer d’entraîneur. Exit Thomas Tuchel, bonjour Mauricio Pochettino. Et quand on parle de changement de coach on parle aussi de perdant et de gagnant au sein de l’effectif. Ce jeudi soir, Le Parisien liste les perdants – selon lui – de l’arrivée du coach argentin. Avec le 4-2-3-1, le quotidien francilien estime que Danilo Pereira perd beaucoup “son profil n’offre pas la même assurance que celui de la paire Paredes – Verratti.” Alors qu’il n’avait raté qu’un seul match depuis son arrivée – Bordeaux – sa blessure contre Lorient a tout stoppé. Le milieu de terrain portugais est revenu lors du Classico et n’a joué que 16 minutes depuis (3 matches). Toujours au milieu, Idrissa Gueye n’est plus apparu depuis sa sortie pour des maux de ventre contre Brest (9 janvier). Julian Draxler “faute d’avoir su gagner plus qu’un rôle de joker de luxe, sous le mandat de Tuchel, Draxler n’a finalement rien perdu avec la nomination de Pochettino, si ce n’est peut-être l’espoir de voir sa situation évoluer“, lance Le Parisien. Enfin, Mitchel Bakker – joueur le plus utilisé lors de la première partie de saison (22 matches, 1328 minutes)- a été relégué sur le banc par Layvin Kurzawa depuis le Trophée des Champions.