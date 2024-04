Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 19 avril 2024. Des incompréhensions au centre de formation depuis le déménagement à Poissy, le PSG veut vite plier l’affaire en Ligue 1, la très bonne adaptation d’Ousmane Dembélé chez les Rouge & Bleu, un calendrier de L1 chamboulé…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque un malaise au centre de formation du PSG depuis son installation au centre d’entraînement de Poissy en début d’année. L’arrivée au Campus PSG avait fait naître beaucoup d’espoirs aux familles des jeunes, notamment sur le plan éducatif. « Un peu plus de trois mois après son ouverture, l’ambiance est lourde : personnel éducatif en arrêt, management critiqué, absentéisme, mécontentement des parents et malfaçons des locaux », fait remarquer L’E. Depuis l’arrivée en janvier, il y a eu jusqu’à 9 arrêts maladie parmi les professeurs, responsables scolaires ou surveillants. En janvier, le PSG avait changé son on head of education, en recrutant Mehdi Rahoui. « Si certains lui reconnaissent d’avoir mis de l’ordre, d’autres lui reprochent un management dur, sec, suspicieux avec plus de surveillants, un manque de reconnaissance pour le travail réalisé par le corps enseignant. Une enquête interne pour harcèlement a été demandée au Comité social et économique (CSE) du PSG. » Une autre personne est aussi au centre des critiques, Lucas Vigneron, le responsable administratif, notamment car il ne mettrait pas toujours les formes lorsqu’il s’adresse aux gens. Une professeure de français a récemment été renvoyée, et deux autres sont en procédure contre le club après avoir été licenciés. « À la rentrée 2023, il a été demandé aux enseignants de changer leur contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée. Certains, ayant refusé, ont été remerciés », précise L’E.

Les parents d’élèves ont envoyé un courrier à Mehdi Rahoui, Luca Cattani et Yohan Cabaye pour se plaindre de la qualité de l’enseignement. Certains, comme Ethan Mbappe, sont obligés de prendre des cours particuliers pour compenser les manques. Certains parents se sont aussi plaints du recrutement d’enseignants peu qualifiés. « Et récemment, une plainte a été déposée en raison de l’attitude inappropriée d’un professeur d’économie, recruté l’été dernier par la nouvelle équipe et remercié depuis. Des enseignants et des élèves ont été entendus par la police dans ce dossier. » Le ras-de-bol est aussi palpable chez les jeunes. Certains regrettent notamment d’avoir moins de liberté qu’au Camp des Loges. « Ils se considèrent dans ‘une prison dorée’ selon l’un d’eux, et surveillés en permanence via leurs badges et les caméras. » Dans cette construction toute neuve, les locaux du centre de formation connaissent quelques soucis techniques avec par exemple un plafond effondré dans une salle de détente, une absence de chauffage dans certaines pièces ou encore quelques fuites d’eau. « Aujourd’hui, en interne, on pense que les reports de l’inauguration officielle du Campus PSG sont dus à ces dysfonctionnements matériels, en partie résolus aujourd’hui. »

Sollicité pour réagir à cet article, le club a tenu à répondre : « Les changements demandent des efforts et on sait que les gens n’aiment pas quand on modifie leurs habitudes. On a internalisé entièrement la scolarité depuis janvier, il faut donc laisser du temps à Mehdi Rahoui qui est arrivé en début d’année. On est en train de mettre en place un nouveau projet avec une nouvelle pédagogie plus exigeante, de changer les choses pour améliorer le niveau des élèves et leurs résultats au bac (…) L’ambition du club est d’aller vers une scolarité plus innovante et adaptée aux élèves. »

Le quotidien sportif se concentre aussi sur la fin de saison du PSG en Ligue 1. Large leader du championnat, le club parisien veut rapidement officialiser son titre de champion de France. Après deux jours de repos, en récompense à leur qualification en demi-finales de Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique retrouvent le chemin de l’entraînement ce vendredi. Désormais, les Rouge & Bleu doivent préparer les matches face à l’Olympique Lyonnais (21 avril), le FC Lorient (24) et Le Havre (27) avant de penser à la demi-finale aller de C1 face au Borussia Dortmund (1er mai). « Trois matches qui doivent permettre au PSG d’assurer le douzième titre de champion de France de son histoire. » Le staff parisien espère valider ce titre dans les jours à venir afin de se concentrer pleinement ensuite sur la C1 et la finale de Coupe de France (25 mai). « En admettant que Monaco, troisième avec un match en moins, réalise un sans-faute, le PSG serait champion en gagnant ses trois prochaines rencontres. C’est l’objectif fixé », conclut L’E.

Enfin, L’Equipe fait aussi un point sur Hugo Ekitike, prêté à l’Eintracht Francfort. Et le club allemand compte bien lever l’option d’achat présent dans ce prêt. Un article partagé sur notre site ici.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Ousmane Dembélé. Auteur de deux buts et d’un penalty provoqué, le numéro 10 du PSG a été l’un des bourreaux du FC Barcelone, son ancien club, lors de la double confrontation en Ligue des champions. Élu homme du match ce mardi, le Français a été chambré par certains de ses coéquipiers comme Kylian Mbappé, Nordi Mukiele ou encore Carlos Soler. Le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, n’a pas tari d’éloges l’ancien Barcelonais. « Il louait un mental hors norme malgré un environnement plus qu’hostile dès la sortie du bus lundi après-midi. Il soulignait en outre le fait qu’il n’avait jamais laissé transparaître ses émotions, ni même réagi aux provocations. » Neuf mois après son arrivée à Paris, Ousmane Dembélé a pris naturellement une place considérable dans le vestiaire parisien. En plus de son talent, c’est surtout sa bonhomie quotidienne qui en fait un personnage central. « En français ou espagnol, le numéro 10 parisien taquine aussi bien Manuel Ugarte ou Kang-in Lee, qu’il débriefe les matchs avec Kylian Mbappé ou Nordi Mukiele. Même Luis Campos, qui n’était pas l’origine de sa venue, vante ses qualités et son professionnalisme », souligne LP.

En privé, Ousmane Dembélé avoue être très à l’aise dans le groupe. De plus, il a noué une relation particulière avec Luis Enrique, mêlant confiance et complicité. Lorsqu’il a moins joué au début d’année, l’international français n’a jamais étalé sa frustration. Le coach espagnol lui a expliqué son choix et sa volonté de l’avoir au meilleur de sa forme lors des moments forts de la saison, surtout pour un joueur qui a souvent été victime de pépins physiques par le passé. « Les consignes du coach sont hyper pointues, il sait exactement ce qu’il doit faire et en plus il a beaucoup de liberté de mouvement. Mentalement, il traverse la période de sa vie », note l’un des proches du Français. Depuis son arrivée, Ousmane Dembélé n’a pas connu de blessure majeure. Cette condition physique optimale peur s’expliquer par la présence d’un préparateur physique à ses côtés. Il effectue un travail de prévention pour éviter les blessures et cela porte ses fruits. À cela s’ajoute aussi l’apport d’un analyste vidéo pour préparer les rencontres mais également pour travailler des points spécifiques comme sa finition dans le dernier geste. « L’ironie du sort, c’est que ce travail de fond et de l’ombre entamé en Catalogne produit enfin des effets largement visibles et que c’est contre le Barça qu’il a donné sa pleine mesure », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien met en avant le casse-tête qui attend la Ligue pour la gestion du calendrier dans les jours et semaines à venir. Avec la qualification du PSG en demi-finales de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (1er et 7 mai), le calendrier de Ligue 1 va connaître un chamboulement. Le club parisien peut potentiellement disputer 10 matches en l’espace de 42 jours, avec un possible triplé historique (Ligue 1 – Ligue des champions – Coupe de France). Et la prochaine programmation des matches de championnat aura son importance pour préparer au mieux cette double confrontation face au BVB. Cela va notamment concerner le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, programmé le samedi 4 mai. « Le CA de la Ligue de Football Professionnel – composé notamment de plusieurs présidents de club de l’élite – doit se réunir ce vendredi 19 avril pour décider de décaler ou non la date de ce match face aux Aiglons. » Ces dernières heures la tendance serait à un report de la rencontre. De son côté, le PSG est dans l’attente de la décision de la LFP. À ce jour, on écarte l’hypothèse de décaler le match face au Havre (27 avril), programmé juste avant la demi-finale aller de C1, car les Parisiens auront quatre jours pour préparer cette rencontre.