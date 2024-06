Revue de Presse PSG : droits TV, recettes, équipe de France…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 11 juin 2024. La France toujours dans le dur pour ses droits TV, des recettes télé à la baisse à venir pour les clubs français, quel onze des Bleus face à l’Autriche à l’Euro 2024…

Dans son édition du jour, L’Equipe s’inquiète pour les droits TV de la Ligue 1. À deux mois du début de la saison 2024-2025, le championnat de France n’a toujours pas trouvé son diffuseur pour la période 2024-2029. Le plan A est à l’arrêt tandis que le plan B est de plus en plus incertain. Le premier plan consistait à la création d’une chaîne 100% Ligue 1 faite par beIN SPORTS et distribuée en exclusivité par Canal Plus. « Mais la société présidée par Maxime Saada n’est pas prête à offrir au diffuseur franco-qatarien un contrat de distribution revu à la hausse qui lui permette de garantir à la LFP un montant conséquent. » Pas moins de 700M€ étaient espérés mais la Ligue doit revoir ses ambitions à la baisse, autour de 500M€, et même avec cela il n’est pas sûr que cette option soit possible. Le plan B consistait toujours à la création d’une chaîne 100% Ligue 1 mais distribuée de façon non exclusive à tous les opérateurs. « D’abord aux FAI (fournisseurs d’accès à Internet), tels qu’Orange, Free, Bouygues et SFR, mais aussi à DAZN, la société anglaise qui veut croître sur le marché français, ou Amazon Prime Video, qui diffusait la L1 cette saison. »

Mais cette option n’est pas rassurante car la chaîne aura du mal à réunir des minimums garantis susceptibles de rassurer les clubs. Face à ce problème, la LFP continue de multiplier les contacts avec les opérateurs de marché et cherche un « partenaire prioritaire » qui aurait des contenus additionnels contre un investissement supérieur. Orange ou Amazon pourraient jouer ce rôle. « Mais même si la LFP croit en son développement puisqu’elle serait accessible sur quasiment tous les supports, la première année du contrat serait forcément très compliquée et la deuxième difficile. En espérant une montée en puissance qui opérera… ou pas », explique L’E. Maintenant, reste aussi à savoir si le plan A est complètement mort ou si beIn SPORTS et Canal Plus font traîner les choses pour obtenir des droits à un prix plus intéressant. « Cette dernière hypothèse n’est pas impossible. »

Le quotidien sportif explique aussi que les recettes télés seront en baisse pour les clubs français suite aux ambitions revues à la baisse par la LFP pour ses droits TV. La saison 2023-2024, au niveau des droits audiovisuels nationaux et internationaux pour la L1 et L2, a rapporté 734,5M€ brut selon le guide des répartitions. « Ce guide détaille les parts qui reviennent à la L1 et la L2 en fonction des différents barèmes (droits TV jusqu’à 500M€, puis entre 500 et 600, entre 600 et 700 et droits internationaux). En tenant compte de ces critères, le montant diminue à 545M€ auquel il faut encore retrancher 115M€ pour les frais divers associés au barème : coût de fonctionnement de la LFP, taxe Buffet et autres subventions versées (FFF, syndicats des joueurs, clubs et entraîneurs). Au total, les clubs se partageaient cette saison 430M€ de droits domestiques. Les droits internationaux, à hauteur de 52M€ après retraitements, sont réservés aux équipes européennes », explique L’E.

Si on se projette sur la saison prochaine avec les éléments du guide de répartition 2023-2024, et dans l’hypothèse des droits revus à la baisse à 500M€, la somme à partager sera moindre pour les clubs. En plus des 500M€ des droits nationaux, il faut aussi rajouter les 160M€ des droits internationaux. « Sur ces 660M€, il faut retirer les différentes ponctions indiquées plus haut. La Ligue peut tenter de les réduire au vu de la situation et elle va enregistrer des recettes supplémentaires (nouveau namer de la L1 avec McDonald’s et accord sur les paris sportifs dans le monde). » Mais en contrepartie, la LFP a aussi généré de nouveaux coûts. Ces frais devraient être proches des 115M€ de la saison 2023-2024. Il faudra aussi prendre en compte la taxe CVC. « Pour sa première année, CVC percevra 20% puisqu’il commence à rattraper les deux exercices précédents où il n’a rien empoché selon l’accord initial avec la LFP. Cela représentera 132M€ en moins. Au final, avec ce scénario du pire, c’est environ 300M€ de droits domestiques que les clubs auront à se partager. Soit une baisse de 30% », conclut L’Equipe.

À lire aussi : Le bilan des recrues 2023 – Milan Škriniar, erreur sur la marchandise

De son côté, Le Parisien imagine le potentiel onze de départ de l’équipe de France pour son entrée en lice à l’Euro 2024 face à l’Autriche le 17 juin prochain. Et sur les quatre Parisiens convoqués, seul Ousmane Dembélé aurait une place de titulaire assurée à ce jour. En défense, Didier Deschamps ne devrait pas réserver de surprise avec un quatuor composé de Jules Koundé et Théo Hernandez dans les couloirs et une charnière centrale Dayot Upamecano – Ibrahima Konaté. En revanche, au milieu de terrain, l’absence d’Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni lors des matches de préparation rebat les cartes. On pourrait donc se diriger vers un tandem N’Golo Kanté et Youssouf Fofana dans l’entrejeu face à l’Autriche, avec un Antoine Griezmann qui évolue un cran plus haut. Pour l’attaque, Marcus Thuram semble s’imposer comme un titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Le Parisien n’a pas forcément gagné son duel à distance avec Kingsley Coman mais le Munichois revient juste de blessure et paraît encore trop juste pour débuter contre l’Autriche », explique LP.