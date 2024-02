Revue de presse PSG : Ekitike, mercato, Strasbourg, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 2 février 2024. Un mercato inabouti pour les Rouge & Bleu, le PSG doit se rassurer contre Strasbourg, le départ d’Ekitike dans un mercato calme, Mbappé et son positionnement au poste de numéro 9…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le mercato hivernal du PSG et la dernière journée très calme du côté des Rouge & Bleu. Prêté avec option d’achat à l’Eintracht Francfort hier, Hugo Ekitike s’était mis d’accord avec le club allemand, acceptant de baisser son salaire pour un prêt « jusqu’à la fin de la saison avant, probablement, d’y signer un contrat de cinq ans. Depuis, et malgré les offensives de Brentford et Wolfsburg, Ekitike avait pris sa décision : il souhaitait rejoindre l’Eintracht Francfort. » Le quotidien sportif explique que les présidents des deux clubs ont trouvé un accord peu avant 15 heures, trois heures avant la fermeture du mercato en Allemagne. « À Paris, on se félicitait jeudi soir d’avoir pu trouver une solution pour l’ancien Rémois, acheté 36 M€, bonus compris. Le club n’aura pas réussi à le faire pour Layvin Kurzawa, qui, malgré une offensive d’un club du Golfe (qui lui proposait un contrat de six mois), restera jusqu’à la fin de son contrat en juin avant de partir. » Luis Campos, revenu de Doha hier matin, est resté ouvert à toutes les opportunités, à tous les postes, jusqu’aux dernières minutes. Mais le Portugais n’a pas réussi à dénicher la perle rare que son entraîneur aurait souhaitée, avance l’Equipe. Dans le sens des arrivées, le PSG aura recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Pour renforcer sa défense, la priorité se nommait Leny Yoro, indique l’Equipe. « Paris, après avoir appris que Lille ne lâcherait pas son défenseur cet hiver, n’a même pas décroché son téléphone pour tâter le terrain auprès des dirigeants nordistes. Il faudra voir comment Paris gérera ce dossier l’été prochain. » Le quotidien sportif explique aussi que les dirigeants parisiens ont mis beaucoup d’énergie pour tenter de faire venir le défenseur du Bayern Munich Matthijs De Ligt. « C’est le Néerlandais qui a repoussé, in fine, l’offre du PSG« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également le match entre Strasbourg et le PSG ce soir (21 heures, Prime Video). Ce dernier estime que le club de la capitale veut se rassurer en Alsace après le match nul contre Brest le week-end dernier et à l’approche du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad dans douze jours. Contre les Strasbourgeois, les Parisiens devront hausser leur niveau d’exigence, indique l’Equipe. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. « À quel point cette animation offensive parisienne, déjà peu créative, sera-t-elle orpheline de Bradley Barcola, suspendu, et d’Ousmane Dembélé, préservé ? » Il faudra que Marco Asensio, Randal Kolo Muani voire l’insondable Gonçalo Ramos augmentent sensiblement leur niveau de performance pour apparaître potentiellement comme des alternatives au trio Dembélé-Mbappé-Barcola, installé depuis des semaines, avance le quotidien sportif. « Et Kylian Mbappé dans tout ça ? Vraiment intéressant à Lens (2-0 le 14 février) dans ce poste de 9, l’attaquant est apparu comme perdu dans cette position contre Brest. Comme lassé par les tâches demandées et par un contexte collectif décevant. » L’Equipe explique que pour le numéro 7 du PSG, la période qui s’avance s’annonce bouillante. « Aux très rares qui l’interrogeaient ces dernières semaines sur le timing de son choix quant à son avenir, Mbappé répétait la même chose : pas avant la fin du mercato hivernal. Histoire de ne pas recréer un feuilleton de transfert. » Après une campagne de communication imaginée depuis des semaines et censée « rafraîchir » son image, le numéro 7 du PSG est arrivé au bout de son délai. Cette fois, c’est proche« , conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque Kylian Mbappé et son positionnement au poste de numéro 9 depuis deux mois avec le PSG. En 10 matches à ce poste, il y a eu « des hauts et des bas, quelques sommets et une impression générale contrastée. » Pour les points positifs, Mbappé semble davantage connecté au jeu dans cette nouvelle position, où il ne perd pas sa liberté, note le quotidien francilien. « Dans le discours officiel, Kylian Mbappé fait comme si le poste lui convenait. Malgré une relation au beau fixe avec Luis Enrique, il n’apprécierait pas totalement ce costume, l’enfilant juste pour le bien de l’équipe. Soucieux d’une communication qui n’embarrasse pas le club, il ne dira rien sur le sujet de vraiment mordant. » Après une période de rodage, Kylian Mbappé se retrouve quand même souvent à sa place préférentielle, le côté gauche où il combine de mieux en mieux avec Bradley Barcola, indique Le Parisien. « En neuf, il reste tout autant un ailier qu’une pointe et peut se transformer en neuf et demi avec son sens du jeu et une vision au-dessus de la moyenne. Il varie davantage les registres en même temps qu’il renoue avec une aisance technique plus évidente qu’en début de saison. » Avec ce positionnement dans l’axe, il se rapproche enfin de l’homme fort et du côté fort du PSG cette saison, Ousmane Dembélé, estime le quotidien francilien. « Le triangle Achraf Hakimi–Ousmane Dembélé–Kylian Mbappé peut s’avérer carnassier pour les adversaires du PSG. »

Le Parisien revient également sur le mercato hivernal du PSG. Il y a eu un seul départ, celui d’Hugo Ekitike. Encore présent à l’entraînement hier matin, l’attaquant a pris la direction de l’Allemagne à 15 heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat. « Quelques instants plus tôt, Paris et Francfort venaient de se mettre d’accord à l’issue d’âpres négociations pour un prêt avec option d’achat quasi obligatoire, proche des 30 millions d’euros. » Les dirigeants parisiens auraient aussi aimé se séparer de Layvin Kurzawa. Mais il ne partira pas cet hiver, à moins qu’il accepte une offre venue de pays exotiques où le marché n’est pas encore fermé, explique Le Parisien. Un dossier a également animé le mois de janvier du PSG, celui de Nordi Mukiele. Peu utilisé par Luis Enrique, il aurait aimé rejoindre le Bayern Munich. « Mais entre les deux clubs, les négociations n’ont jamais abouti. » Le mercato parisien s’est déroulé en tout début d’année 2024, avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. « Alors qu’on pouvait s’attendre à voir débarquer un autre joueur plus expérimenté en défense, le club de la capitale a finalement maintenu sa confiance au groupe actuel. Un choix réfléchi dont on jugera suffisamment tôt s’il était judicieux. » Durant ces derniers jours, les décideurs parisiens se sont longtemps questionnés sur la nécessité de recruter un joueur. Luis Enrique aurait souhaité un défenseur alliant vitesse et qualité de relance mais le peu d’opportunités sur le marché a conduit le club à ne pas bouger dans les ultimes heures, explique le quotidien francilien. Luis Campos s’était intéressé à Leny Yoro, mais Olivier Létang s’est opposé à son départ. Le PSG reviendra à la charge cet été mais il devra faire face à une très grande concurrence avec le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich, conclut Le Parisien.