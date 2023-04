Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 11 avril 2023. Le PSG et un possible mercato sans contrainte vis à vis du fair-play financier de l’UEFA, la mauvaise passe de Kylian Mbappé et la possible blessure de trop pour Renato Sanches.

Après un déficit record la saison passée en raison notamment d’une masse salariale XXL (730M€) qui dépassait les gains de la saison 2021-2022 (660M€), le PSG a réussi à inverser cette tendance négative. Premièrement, les revenus du club sont en forte croissance. « Selon les projections présentées par les financiers du club à l’UEFA, ils devraient encore augmenter de plus de 20 % cette saison pour atteindre le montant record de 800M€ », rapporte Le Parisien. Et l’augmentation la plus importante se situe au niveau de la billetterie et hospitalités. Selon une étude du cabinet Deloitte, le PSG occupe la première place en Europe en terme de recette dans ce secteur (132M€) en 2021-2022, soit devant des clubs qui possèdent une plus grande capacité dans leur stade (Manchester United, Tottenham, Liverpool et Barcelone). À cela s’ajoute l’accord signé entre la LFP et CVC, le fonds d’investissement luxembourgeois, qui avait acquis 13,4% des parts de la filiale commerciale de la Ligue contre un montant de 1,5 milliard d’euros. Et sans surprise, le PSG aura la plus grosse part avec 200M€ sur trois ans. « Pour Paris, cette manne est une bouffée d’air frais qui va permettre de présenter des comptes maîtrisés et d’avoir une réelle marge de manœuvre lors du prochain mercato », explique le quotidien francilien.

Et même si Lionel Messi et Neymar Jr venaient à rester au club cet été, ce qui ne semble pas être l’idée première des dirigeants parisiens, la masse salariale sera sensiblement allégée, rapporte LP. En effet, la prime à la signature de 180M€ de Kylian Mbappé, lors de sa prolongation de contrat, lui sera versée en trois fois et a été comptabilisée pour le bilan de 2022. Il n’apparaîtra donc pas sur les comptes de 2023. Un obstacle supplémentaire franchi par les Rouge & Bleu face à la nouvelle réglementation de l’UEFA (la masse salariale ne doit pas dépasser 90 % des revenus en 2023, 80 % en 2024 et 70 % en 2025). Grâce à cela, le champion de France en titre reste dans les clous du fair play financier et évitera de nouvelles sanctions de la part de l’instance européenne. Ainsi, le board parisien aura la possibilité d’investir sans contrainte lors de ce mercato d’été. Cependant, « il ne s’agit pas de se remettre dans le rouge dans six mois. Mais les décideurs espèrent avoir une réelle marge de manœuvre pour remodeler l’effectif autour de Kylian Mbappé. » Enfin, l’ouverture du capital du PSG et surtout la vente de certains joueurs (Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler) apporteront une manne financière supplémentaire pour le marché des transferts, conclut LP.

Dans le Parisien, il est aussi question de la méforme de Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG fait face à une inhabituelle efficacité avec les Rouge & Bleu, aucun but inscrit lors de ses trois dernières rencontres. Sa dernière réalisation remonte au 11 mars et son but victorieux sur la pelouse de Brest en toute fin de match (1-2). Il a tout de même scoré deux fois avec l’équipe de France durant la trêve, mais depuis plus rien. Pour retrouver une trace d’une telle disette avec le PSG, il faut remonter à la fin du mois de novembre 2021, où l’attaquant avait aussi enchaîné trois matches sans marquer. « Il avait connu un trou d’air encore plus significatif entre septembre et octobre 2021 et six matchs consécutifs sans but« , rappelle le quotidien francilien. Ce dernier qui estime que Kylian Mbappé tourne au ralenti depuis le début de l’année 2023. En 14 matches, il a marqué 11 buts mais « 45 % de ses buts ont été inscrits lors du 16e de finale de Coupe de France face à Pays de Cassel. » Le contenu de ses prestations interroge assure LP. Le week-end dernier face à Nice, il n’a frappé qu’une seule fois au but, sans cadrer. Pas de tir cadré pour lui, une première depuis janvier 2022. « Cela peut s’expliquer par l’apathie générale qui gagne son équipe depuis plusieurs semaines, par l’érosion du collectif parisien ou encore par l’absence d’un Neymar, un de ses relais privilégiés sur le terrain, capable de le servir en toutes circonstances. » Le Parisien qui explique aussi qu’il est impossible d’évoquer la possibilité d’un contrecoup physique dans une saison à la folle cadence. « Rarement blessé, rarement remplaçant, rarement mis au repos, il est évident qu’un manque de fraîcheur se fait ressentir. » Toutes compétitions confondues, il a joué 46 matches et plus de 3700 minutes de jeu, le cinquième plus gros total pour un attaquant en Europe chez les attaquants.

De son côté, l’Equipe revient sur l’énième blessure de Renato Sanches contre Nice (0-2) le week-end dernier. Un pépin physique, dans une saison noire pour lui, qui pourrait remettre en cause son avenir au sein du PSG. « Son bilan de 736 minutes jouées ne traduit qu’imparfaitement la déception entourant celui qui, l’été dernier, dans l’esprit de Luis Campos, devait amener un profil percutant, explosif, très différent des autres milieux (Marco Verratti, Vitinha…), capable par son volume de courses d’assurer l’équilibre du 3-5-2. » De nouveau touché aux adducteurs, l’international portugais a déjà manqué 80 jours et 16 matches avec les Rouge & Bleu. Le quotidien sportif explique que son recrutement l’été dernier, alors qu’il avait enchaîné deux saisons tronquées par les blessures (33 matches manqués), « au détriment notamment du Lensois Seko Fofana jugé trop cher, avait interrogé en interne. » Cet échec peut aussi s’expliquer par le fait que Renato Sanches a besoin de se sentir valorisé, aimé. Même si Christophe Galtier et Luis Campos le connaissent bien, le duo n’est pas parvenu à trouver la clé de Sanches. « L’enchaînement des blessures ne lui a jamais permis d’affirmer son statut et a fait naître une frustration. Profonde. Quitte à laisser parfois traîner des petites semelles en séances. » L’Equipe indique que cet hiver, il ne masquait pas, en privé, son amertume quant à son temps de jeu très faible. Il l’avait expliqué également en zone mixte à l’issue de la victoire contre Montpellier le 1er février dernier.

Quid de son avenir ? Selon le quotidien sportif, pas sûr que le PSG s’accroche beaucoup pour garder le milieu portugais (25 ans), encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu. Luis Campos a acté depuis des mois le déséquilibre structurel de son milieu et le manque de joueurs capables de changer de rythme, assure l’Equipe. Le conseiller sportif parisien a déjà lancé des démarches dans ce secteur (Manu Koné de Mönchengladbach, Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven…) conclut le quotidien sportif.