Labrune évoque la part du PSG dans l’accord avec CVC

Avec la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 dans le monde entier, les clubs de football font face à des difficultés financières. Et depuis quelques mois, la Ligue de Football Professionnel (LFP) est en discussion avec le fond d’investissement luxembourgeois, CVC Capital Partners, pour injecter 1,5 milliard d’euros (dont 1,130 milliard pour les clubs) dans la nouvelle société commerciale qui sera lancer sous peu. Une signature qui a été officialisée ce vendredi par la Ligue. « À la suite du processus concurrentiel de recherche d’investisseurs mené par la LFP depuis l’automne 2021 et à son entrée en négociations exclusives avec CVC le 18 mars 2022, l’Assemblée Générale de la LFP réunie ce jour a approuvé à l’unanimité la création de la filiale commerciale et l’engagement ferme d’investissement par CVC d’un montant total de 1,5 milliards d’euros au capital de celle-ci, destiné à soutenir le développement de l’ensemble de l’écosystème du football français (…) La réalisation de l’opération devrait avoir lieu d’ici à la fin du mois de juillet 2022, après la consultation des instances représentatives du personnel de la LFP et l’accomplissement de conditions suspensives usuelles dont notamment l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence. », rapporte la LFP sur son site internet.

Une manne financière non-négligeable pour les clubs français. De son côté, le PSG va toucher un total de 200M€ avec cet accord. Une somme qui aurait plus être largement à la hausse, comme l’a rappelé le président de la LFP, Vincent Labrune, dans un entretien à L’Equipe. « Tout le monde connaît la fragilité de notre économie. La grande fierté des équipes de la Ligue et de ses conseils (les banques Lazard et Centerview et le cabinet d’avocats Darrois) est d’apporter une solution pour faire face à une crise financière sans précédent. Dans ce cadre-là, le club le moins en risque de tous, pour des raisons évidentes, c’était le PSG. Il a fallu le convaincre de l’opportunité de réaliser ce projet. Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d’euros car il participe à 34 % des revenus de la L1. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d’euros, soit 17 % du total, pour que tout l’écosystème puisse bénéficier du projet. En fait, c’est Paris qui perd le plus. Ce que l’on a proposé, c’était la solution la moins injuste », a déclaré le patron de la LFP.

Pour rappel, il y a quelques jours, L’Equipe avait donné dans les détails les sommes qui seront versées au PSG. Tous les clubs toucheront 16,5M€ dans quelques mois. Puis le club de la capitale « se verra allouer 50 M€ en 2023 et 133,5 M€ en 2024, pour un total de 200 M€. » A titre de comparaison, l’OL et l’OM, les deux autres clubs qui toucheront le plus, « prendront chacun 23,5 M€ en 2023 et 50 M€ en 2024. »