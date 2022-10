Pour la saison 2021-2022, le PSG va enregistrer un déficit historique, qui s’explique en très grande partie à la prolongation de Kylian Mbappé et à une masse salariale très conséquente.

Dans les semaines à venir, la Direction nationale de gestion et de contrôle (DNCG) de la LFP présentera à l’ensemble des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 les comptes de la saison 2021-2022. Et « sauf quelques ajustements à la marge », le chiffre de 370M€ de déficit du PSG sera officialisé, rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Et ce trou financier a quelques explications.

Une partie du nouveau salaire de Mbappé dans les comptes 2021-2022

En effet, comme le rapporte le quotidien sportif, une bonne partie du nouveau salaire XXL de Kylian Mbappé a été enregistrée dans les comptes de la saison 2021-2022, soit plusieurs dizaines de millions d’euros, creusant ainsi volontairement le déficit. Une pratique pas du tout illégal, comme le précise un spécialiste des problématiques financières dans le football européen à L’Equipe : « La direction parisienne s’est appuyée sur les directives de l’UEFA pour 2021-2022. Certains ont résumé cela en parlant d’une ‘année blanche’ mais ce n’est pas exactement le cas. L’UEFA surveille toujours les comptes des clubs mais ils ont été autorisés à mettre plus de dépenses sur cet exercice, s’ils le jugeaient nécessaire, sachant qu’un nouveau cycle de surveillance de leurs finances entre en vigueur dès cette saison (2022-2023) pour trois ans dans le cadre de la réforme du fair-play financier. »

En plus du salaire de Kylian Mbappé, la masse salariale générale du club (environ 600M€ par an) est l’autre facteur de ce déficit historique, notamment avec les émoluments de Lionel Messi et Neymar Jr. Pourtant, le club parisien avait réalisé des recettes records lors de l’exercice précédent à hauteur de 700M€ (660M€ hors transferts). « Si l’on additionne le déficit, le budget de fonctionnement a dépassé le milliard d’euros », précise le journal. Et pour cette saison 2022-2023, le PSG table sur une nouvelle hausse de revenus qui devrait dépasser les 800M€, notamment grâce à son partenariat avec Goat qui lui verse 50M€ sur trois ans depuis le printemps dernier ainsi que les liquidités de CVC, (création de la société commerciale de la LFP) « qui va lui permettre d’empocher 66 M€ supplémentaires. »

Concernant son déficit de 370M€, le PSG a déjà été sanctionné d’une amende de 65M€ de la part de l’UEFA, dont 10M€ à régler immédiatement après un accord négocié avec l’instance européenne. Cet accord avec l’UEFA « prévoit que les comptes du club se terminant en 2023, 2024 et 2025 reviennent dans les clous définis par le fair-play financier », soit un déficit 60M€ maximum au résultat net. De plus, dans cet accord avec l’UEFA, les Rouge & Bleu ont accepté de fournir un point étape de ses finances tous les six mois.