Le PSG veut reconstruire autour de Mbappé

Décevant cette saison malgré un 11e titre de champion de France à aller chercher, le PSG a une idée claire en tête : se débarrasser de la MNM et reconstruire autour de Mbappé.

Le PSG version 2022-2023 du duo Luis Campos – Christophe Galtier n’a absolument pas convaincu. Si le titre de champion de France est l’unique objectif de cette fin de saison, cet exercice est déjà considéré comme un échec aux yeux des dirigeants parisiens. Et sans surprise, Christophe Galtier est sur la sellette et son avenir devrait s’écrire loin de la capitale français. Mais si le dossier de l’entraîneur est au centre des tensions depuis quelques temps, il faudra aussi se pencher sur l’effectif actuel. Et de nombreux sujets devront être étudiés. Actuellement au Qatar en cette période de ramadan, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, « prend du recul. Mais cela ne l’empêche pas de réfléchir. Au passé, au présent et au futur. Dit autrement, il analyse les erreurs pour éviter de les reproduire (…) Le groupe est en ruines et la priorité est de le reconstruire pour la prochaine saison. », rapporte Le Parisien.

Et depuis l’élimination en Ligue des champions, le board du PSG a une idée claire en tête : mettre fin à l’attaque Messi-Neymar-Mbappé. Une association qui déséquilibre totalement une équipe trop fragile. Après avoir tenté de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, les dirigeants envisagent désormais un avenir sans lui. « Vu de Doha, recruter le génie argentin était une opportunité impossible à refuser. » Mais l’histoire entre le PSG et l’Argentin n’a finalement jamais pris en deux ans.

Luis Campos à la recherche de joueurs français

Ainsi, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont une idée précise en tête : mettre fin aux paillettes, comme l’avait déclaré le patron des Rouge & Bleu en mai dernier. « Un an plus tard, l’équation reste la même. L’ambition aussi. Il faudra un grand coup de balai pour lancer une vraie campagne de recrutement. » Des départs de Lionel Messi et Neymar Jr permettraient de partir sur un nouveau chapitre dans lequel Kylian Mbappé sera le seul au coeur du projet. Mais pour cela, l’international français devra être entouré de joueurs qui sont fiers de représenter le PSG. L’été dernier, le board parisien avait remarqué un manque d’implication de certains joueurs. Il avait ainsi décidé de se séparer de quelques Sud-Américains (Leandro Paredes, Angel Di Maria et Mauro Icardi) afin de donner la priorité aux joueurs français. « C’était le plan A. Et finalement, Campos a fait un marché d’Ibères. » Lors de la Coupe du monde au Qatar, certains étaient étonnés de voir un seul joueur du PSG sélectionné en équipe de France. En plus d’être à la recherche de joueurs français, les décideurs parisiens ont une volonté de renforcer athlétiquement l’effectif. Le groupe actuel souffre clairement d’un déficit athlétique. « Pour schématiser, Luis Campos cherche des joueurs français, physiques, jeunes et irréprochables au niveau mental. Cela ne garantit pas des grandes performances européennes à court terme, mais cela peut donner un nouvel élan au club », conclut LP.