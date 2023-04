Mercato – un intérêt du PSG pour Jean-Clair Todibo ?

Cet été, le PSG pourrait chercher à recruter un nouveau défenseur central. Un joueur de Ligue 1 aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos, Jean-Clair Todibo.

Même si Milan Skriniar devrait être la première recrue du PSG cet été, le club de la capitale souhaiterait encore se renforcer en charnière centrale. L’incertitude autour de l’avenir de Sergio Ramos et la longue absence de Presnel Kimpembe pousseraient les dirigeants parisiens à se pencher sur le recrutement d’un nouveau défenseur central. Et selon les dernières informations, le PSG serait prêt à se jeter sur Jean-Clair Todibo.

Le profil idéal recherché par Luis Campos

Selon les informations de Foot Mercato, l’actuel joueur de l’OGC Nice est particulièrement apprécié par Luis Campos, et ce dernier a coché son nom depuis son arrivée en tant que conseiller sportif du PSG. Le dirigeant portugais envisage très sérieusement de passer à l’action dans ce dossier dans les prochaines semaines. Récemment convoqué en équipe de France, Todibo représente le profil recherché par Campos, « un international tricolore, jeune et disposant d’une marge de progression intéressante. » Sa prestation contre le PSG samedi soir, malgré la défaite niçoise (0-2) n’a pas déçu Luis Campos. Du côté des Aiglons et du joueur (23 ans), on veut attendre la fin de saison pour évoquer son avenir assure FM. « Mais nul doute que la possibilité pour cet enfant des Lilas d’évoluer dans la région qui l’a vu grandir ne devrait pas le laisser de marbre. » Ce dossier ne s’annonce pas facile pour les Rouge & Bleu avec Nice qui voudrait garder son défenseur – encore lié jusqu’en juin 2027 – ou bien la concurrence d’autres clubs, dont des Anglais et des Italiens.