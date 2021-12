Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 20 décembre 2021. La victoire face à Feignies-Aulnoye en Coupe de France (3-0), les chiffres impressionnants de Kylian Mbappé qui fête ses 23 ans, les notes des Parisiens et le tirage au sort de l’UWCL pour la section féminine.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la victoire du PSG face à Feignies-Aulnoyes en 32es de finale de Coupe de France. Sans forcer, les Parisiens ont été professionnels avec un large succès sur le score de 3 à 0. Sans Leo Messi et Marquinhos, préservés pour le dernier match de l’année face au FC Lorient, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner deux de ses cadres, Marco Verratti et Kylian Mbappé, qui, eux, seront suspendus pour le match face aux Bretons. Et une nouvelle fois, le numéro 7 parisien s’est montré décisif. « Deux fautes sur lui – un tacle et un accrochage du bras – ont conduit à deux pénaltys. Il a transformé le premier (16e) avant de laisser à Mauro Icardi le ballon du second (31e). » En seconde période, il a inscrit un doublé, son troisième d’affilée (Bruges, Monaco et Feignies-Aulnoye) portant ainsi son total à 43 buts sur l’année civile avec le PSG. Deux autres joueurs se sont également distingués : Sergio Ramos et Xavi Simons. Le Titi a notamment montré son talent « avec son toucher de balle de velours, notamment pour sa passe lumineuse vers Dagba à l’origine du 3e but parisien. » Les Rouge & Bleu affronteront Vannes (N2) en 16es de finale le 2 ou 3 janvier prochain.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 5 – Kehrer 6, Ramos 6 (Dagba 6), Kimpembe 7, Diallo 5.5 – Dina Ebimbe 6, Paredes 6 (Danilo, 5.5), Verratti 7 – Simons 7.5, Icardi 5, Mbappé 8

Le quotidien francilien donne également quelques chiffres sur Kylian Mbappé, qui fête aujourd’hui ses 23 ans. Depuis le début de sa carrière, le numéro 7 a déjà remporté 4 titres de champion de France dont 3 avec le PSG (2018, 2019, 2020). Face à l’AS Monaco il y a une semaine, le champion du monde 2018 a notamment atteint les 100 buts en Ligue 1 avec le maillot parisien. Son bilan total est de 147 buts en 195 matches toutes compétitions confondues. Avec son doublé face à Feignies-Aulnoye ce dimanche, l’attaquant de 23 ans porte son total à 43 buts sur l’année civile, « il est devenu le premier joueur français à atteindre la barre des 40 buts lors de deux années civiles en club depuis Jean-Pierre Papin avec l’OM (40 en 1989, 44 en 1991). En 2019, il en avait marqué 41. » En Ligue des champions, il a inscrit 31 buts depuis le début de sa carrière. Il est devenu le plus jeune joueur (à 22 ans et 352 jours, le 7 décembre) à atteindre la barre des 30 réalisations en C1, devant Leo Messi (23 ans et 131 jours).

De son côté, L’Equipe revient sur la performance de trois joueurs lors de la victoire face à l’équipe de National 3. Vainqueur facile de Feignies-Aulnoye, le PSG, beau joueur, a laissé sa part de la recette à son adversaire du soir. Et pour ce match, Mauricio Pochettino avait réservé des surprises dans son onze de départ. Pour son deuxième match avec le maillot du PSG, Sergio Ramos (sorti à la pause) a livré une « prestation correcte. » Il s’est notamment distingué sur quelques actions offensives avec des centres, un ciseaux et une tentative de lob. Pour sa première titularisation de la saison, Xavi Simons « a livré un bon condensé de ses qualités – percussion, combativité, créativité, répétition des efforts – mais aussi ses défauts de jeunesse (brouillon, parfois recherche la difficulté) ». Enfin, Kylian Mbappé – auteur d’un doublé – a été impliqué dans tous les buts parisiens. Pour son dernier match de l’année 2021 (il est suspendu face à Lorient), il a fini avec le brassard de capitaine après la sortie de Presnel Kimpembe. Sur l’année civile, il totalise 51 buts et 22 passes décisives en 67 matches disputés avec le PSG et les Bleus.

Qualifiées pour les quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG – ainsi que l’OL – connaîtront leur adversaire ce lundi, lors du tirage au sort programmé à 13 heures. Têtes de série, les Parisiennes tomberont sur un deuxième de groupe : la Juventus Turin, Arsenal ou le Bayern Munich. « Le tirage des demi-finales aura lieu dans la foulée, ce qui permettra de savoir à quel stade les deux géants du football féminin français pourraient se retrouver. »

Enfin, La Voix du Nord revient sur la qualification logique du PSG face à l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0). « Les Finésiens ont passé beaucoup de temps dans le replacement. Ils ont d’abord offert une défense cohérente dans un bloc naturellement très bas et censé offrir le moins d’espace possible aux Parisiens (…) Mais le PSG a respecté son adversaire. » Les Rouge & Bleu ont proposé un danger permanent devant le but adverse. Les supporters présents au stade ont notamment pu profiter de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. « À l’applaudimètre, l’international tricolore avait déjà pris sa part au moment de l’échauffement. »