Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 juin 2021 : du flou.

C’est “Flou à plus d’un titre” pour L’Equipe au sein de la section féminine du PSG qui hier célébrait au Parc des Princes son sacre en D1 avec un millier de supporters, conformément à la jauge autorisée. “Un été mouvementé, avec des départs de joueuses cadres et la refonte de son encadrement technique” s’annonce en effet. On le sait, en fin de contrat, la gardienne Christiane Endler s’est mise d’accord avec l’OL. “Aucune piste sérieuse n’a filtré pour l’instant” afin de la remplacer. L’irréprochable capitaine Irene Paredes veut retourner en Espagne. Formiga retourne elle au Brésil. Nadia Nadim a fait sas adieux. Perle Morroni et Signe Bruun sont annoncées à Lyon. Cela fait beaucoup. Dans le sens des arrivées, les défenseuses internationales Elisa De Almeida (23 ans) et Estelle Cascarino (24 ans) vont signer. Pour mieux et plus recruter, le PSG doit mettre au clair son organigramme. Olivier Echouafni ne verra pas son contrat renouvelé. “Bernard Mendy, son adjoint, serait donné partant aussi”, rapporte le journal sportif. Gérard Prêcheur devrait être le nouvel entraîneur du PSG. Ulrich Ramé a été choisi comme directeur sportif. “Le lifting prévu est si important qu’il est trop tôt pour savoir si le nouveau champion sera en mesure de prolonger sa suprématie nationale, et s’il pourra rivaliser avec des effectifs toujours plus affûtés sur la scène européenne (Barça, Bayern, Chelsea, City…)”, constate L’Equipe.

“Pochettino, c’est flou”, titre le JDD en référence à l’analyse de la situation au PSG par Luis Fernandez. “Pour couper court à tout ça, il n’y a pas besoin d’en faire des tonnes, juste de communiquer : “Jusqu’à preuve du contraire, je suis l’entraîneur du PSG et je le reste, j’ai un contrat et je vais l’assumer.” Si ça n’a pas été dit, c’est que quelque chose se trame”, affirme le consultant de beIN Sports dans le journal dominical. “Pochettino ne va pas se mettre à la faute. Il faut une réunion avec Leonardo et Nasser pour mettre au point le fonctionnement. Parce que cette situation va revenir sur la table. Il y a un flou quand même ! Les deux [Leonardo et Pochettino] vont vouloir éteindre le feu. Ça pourrait déjà être fait, mais ce n’est pas le cas. Dans un club, la cohabitation entre l’entraîneur et le directeur sportif est importante. Cette année, la Ligue des champions a été gagnée par un club qui a pris en cours de saison l’entraîneur que Paris venait de virer. C’est qu’il n’était pas mauvais, non ? À Chelsea, on lui a laissé la liberté. La saison passée, il avait été en finale de la Ligue des champions et avait réalisé le triplé en France. On vit quand même des saisons compliquées vu le contexte, il ne faut pas toujours tout remettre en question.“

Dans Le Parisien s’exprime Craig Williams, président de Jordan Brand au niveau mondial. Il parle du partenariat avec le PSG. “Lorsque nous pensons à des partenariats, nous cherchons les équipes et les organisations qui sont les meilleures dans ce qu’elles font. Nous cherchons une base de fans énergique et dynamique. Quand je pense au PSG, je pense à la quintessence de ces choses. On parle, là, d’une organisation de renommée mondiale, soutenue par une ville qui ne ressemble à aucune autre. Notre relation avec le PSG est fantastique. L’élimination face à Manchester City nous a fait de la peine, mais l’équipe est forte et je suis sûr qu’elle s’en relèvera pour aller gagner ce trophée. Nous sommes derrière elle.”